Santi Denia cerca di chiudere un capitolo con Inglaterra in Nations League

Santi Denia, nuovo allenatore della Repubblica Ceca, torna a confrontarsi con Inglaterra in Nations League dopo quasi una decade di tensioni. L’incontro, che si terrà questa sera, rappresenta per lui un’occasione per chiudere un capitolo doloroso legato alla finale del Mondiale Under 17 del 2017, dove la squadra di España fu sconfitta. Denia, che ha guidato la squadra di España a vincere il Europeo Under 17, ha visto il sogno di portare la squadra a vincere il Mondiale spezzato in modo amaro. Ora, con la Repubblica Ceca, cerca di rimediare a quel momento di delusione.

Un passato che non si cancella

La storia tra Santi Denia e Inglaterra risale al 2017, quando la squadra di España, guidata da Denia, si trovò di fronte ai Three Lions in una finale che si svolse in India. La squadra di Denia, pur avendo vinto il Europeo Under 17 poco prima, fu sconfitta da Inglaterra, un risultato che ha lasciato un segno profondo. “Tengo el corazón roto por los chicos”, ha dichiarato Denia dopo la finale, esprimendo la sua profonda delusione. Nonostante la sconfitta, la squadra di Denia riuscì a vincere il Europeo Under 19 e i Giochi Olimpici, ma la ferita per la sconfitta contro Inglaterra rimase aperta.

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La sconfitta fu amara, ma la squadra si riprese. Denia, però, non ha mai dimenticato quel momento. Ora, con la Repubblica Ceca, cerca di rimediare a quel passato. La squadra, che ha visto un inizio di Nations League con una sconfitta contro la Croazia, si prepara a affrontare una squadra che si è dimostrata molto forte. Inglaterra, infatti, è considerata uno dei migliori team del mondo, con un record di 18 gol in sei partite.

Un’altra sfida, un’altra opportunità

Ora, con la Repubblica Ceca, Denia cerca di rimediare a quel momento di delusione. La squadra, che ha visto un inizio di Nations League con una sconfitta contro la Croazia, si prepara a affrontare una squadra che si è dimostrata molto forte. Inglaterra, infatti, è considerata uno dei migliori team del mondo, con un record di 18 gol in sei partite. “Tienen jugadores individuales increíbles”, ha commentato Denia prima del match, riconoscendo la qualità del team avversario.

Denia punta alla crescita, non solo alla vittoria. Per lui, l’obiettivo non è solo vincere, ma dimostrare che la squadra si è evoluta e può competere a livello internazionale. “Estamos centrados en nuestro desarrollo, en mejorar nuestro rendimiento”, ha detto, sottolineando l’importanza del miglioramento continuo. Nonostante le difficoltà, Denia è convinto che la squadra possa crescere e raggiungere obiettivi importanti. La partita di questa sera sarà un momento cruciale per Denia e per la Repubblica Ceca. Non si tratta solo di un incontro di calcio, ma di un’occasione per rimediare a un passato che non si cancella. Con la sua esperienza e la sua determinazione, Denia cercherà di portare la squadra a un livello superiore, dimostrando che il tempo può curare le ferite, ma non cancellare le emozioni legate a un momento così importante.

Denia ha guidato la squadra di España a vincere il Europeo Under 17

La sconfitta contro Inglaterra nel 2017 ha lasciato un segno profondo

Ora, con la Repubblica Ceca, cerca di chiudere quel capitolo