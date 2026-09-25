Il giudice Joaquim Bosch critica duramente l’espulsione di Maricarmen

Il giudice Joaquim Bosch ha espresso un giudizio severo sull’espulsione di Maricarmen, una donna di 87 anni con disabilità che viveva da sette decenni nella sua casa a Retiro, a Madrid. Secondo il magistrato, la situazione non può essere spiegata solo in termini economici, soprattutto quando riguarda una persona vulnerabile. Il caso ha suscitato indignazione e ha messo in luce le carenze del sistema di protezione degli inquilini in Spagna.

La vivienda come diritto fondamentale

Il giudice ha sottolineato che la casa non è un bene qualsiasi, ma un diritto essenziale per ogni cittadino. Secondo Bosch, in molti paesi europei, come Germania, Francia, Danimarca e Regno Unito, esistono meccanismi che garantiscono la stabilità degli inquilini, nonostante le economie di mercato. In Spagna, invece, il sistema non offre protezioni simili, e il caso di Maricarmen appare paradossale.

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La società non può ignorare le condizioni di chi è più vulnerabile

Il magistrato ha sottolineato che la forma in cui una società tratta le persone più vulnerabili è un indicatore dei suoi valori e della sua qualità. Secondo Bosch, il caso di Maricarmen non può essere compreso in buona parte dell’Europa, poiché mette in luce una mancanza di protezione per chi non ha voce in capitolo.

Un modello europeo da seguire

Bosch ha ritenuto che il caso di Maricarmen sarebbe difficile da comprendere in gran parte dell’Europa. La donna, che ha vissuto per decenni nella sua abitazione, è stata espulsa a causa di una decisione legata al mercato immobiliare, senza considerare le sue condizioni di salute e di età avanzata. Il magistrato ha chiesto un modello di protezione simile a quello europeo, che garantisca un accesso dignitoso alla casa per tutti. Il giudice ha anche criticato l’incremento dell’influenza di fondi di investimento e grandi proprietari nel mercato immobiliare, che spesso mettono a rischio la stabilità degli inquilini. Secondo Bosch, le amministrazioni pubbliche dovrebbero intervenire di più per garantire la casa come diritto, non come un bene commerciale. La situazione di Maricarmen, purtroppo, non è un caso isolato, ma parte di un trend che ha suscitato preoccupazione. La reazione del giudice Joaquim Bosch ha suscitato un forte dibattito, soprattutto per la sua severità e per la sua critica al sistema che ha portato all’espulsione di una donna anziana. Il caso ha messo in luce le disuguaglianze e le mancanze del sistema immobiliare spagnolo, che non tutela adeguatamente le persone più vulnerabili.

Maricarmen, 87 anni, con disabilità, espulsa da casa dopo 70 anni

Il giudice Joaquim Bosch critica il sistema immobiliare spagnolo

Richiesta di modelli di protezione simili a quelli europei

Il giudice ha concluso che la reazione al caso di Maricarmen ha una spiegazione evidente: la mancanza di protezioni per le persone più vulnerabili. La società, a suo parere, deve rivedere i valori e la gestione del mercato immobiliare, per evitare che situazioni simili possano ripetersi in futuro.