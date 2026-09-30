Aliassime esce subito da ATP Pechino 2026, Djokovic torna con vittoria

Il torneo ATP di Pechino 2026 ha aperto con un colpo di scena: il numero due del tabellone, Felix Auger-Aliassime, è stato eliminato al primo turno contro il russo Karen Khachanov. Il canadese, reduce da una prestazione in US Open, ha subito un’altra sconfitta dopo la sua prematura uscita dal primo turno. Khachanov, numero 26 del ranking, ha dominato con un 6-3 6-3 in un’ora e tredici minuti, non concedendo palle break e sfruttando tre occasioni per strappare il servizio all’avversario. L’eliminazione di Aliassime ha suscitato scalpore, considerato il suo alto ranking e la sua recente performance in campo.

Il ritorno di Djokovic dopo l’US Open

Novak Djokovic, tornato in campo dopo la sconfitta al primo turno degli US Open, ha aperto il torneo con una vittoria solida contro il portoghese Nuno Borges, numero 49 ATP. Il serbo ha vinto 6-3 7-6(2) in un’ora e cinquantadue minuti, confermando la sua forma e la sua capacità di rimanere concentrato. Djokovic, leader del ranking ATP, ha dimostrato di essere pronto a riprendere il suo cammino. Il suo percorso nel torneo sarà probabilmente impegnativo, ma la sua vittoria iniziale ha messo in mostra la sua determinazione.

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Altri risultati di spicco del primo turno

Il primo turno del torneo ATP Pechino 2026 ha visto anche altre sorprese. Il veterano tedesco Jan-Lennard Struff, numero 59 del ranking, ha sconfitto l’argentino Thiago Agustin Tirante 6-1 6-4 in un’ora e sei minuti, dimostrando ancora una volta la sua capacità di rimanere in forma. Inoltre, la wild card cinese Yunchaokete Bu, numero 104 del mondo, ha sorpreso l’argentino Juan Manuel Cerundolo con un 6-2 5-7 6-4, dopo una battaglia di due ore e venti minuti.

Il torneo, che si svolge a Pechino, ha visto il suo inizio con cinque match del primo turno, con un mix di nomi noti e giocatori emergenti. Tra i protagonisti, il ritorno di Djokovic ha suscitato attenzione, mentre l’eliminazione di Aliassime ha messo in luce le sfide che attendono i top seed. Il calendario del torneo continuerà a offrire momenti di interesse. Il pubblico è chiamato a seguire le notizie in tempo reale, rimanendo aggiornato su Google News. Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone. Il torneo ATP Pechino 2026 si preannuncia come un evento di alto livello, con risultati che potrebbero influenzare le prossime competizioni internazionali.