Guardiola si rivolge ai tifosi: “Supereremo questo insieme”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha rompo il silenzio in un momento delicato per la società, rivolgendosi direttamente ai tifosi in tutto il mondo con un messaggio di unità e determinazione. Dopo mesi di tensioni legate a indagini e accuse, il ct ha espresso il suo sostegno al club, al presidente Khaldoon Al Mubarak e al direttore generale Ferran Soriano, rafforzando la sua posizione a fianco dell’intero entourage. “Quiero que todos y cada uno de los aficionados del Manchester City en todo el mundo sepan que estoy aquí; más que nunca”, ha scritto su Instagram, sottolineando il suo impegno incondizionato.

Un messaggio di appoggio e fiducia

Guardiola ha sottolineato la sua fedeltà al club e alla sua struttura, affermando che “siempre he estado y siempre estaré detrás de mi club, de mi presidente, de Ferran, de los jugadores, del personal, de Enzo y de vosotros, nuestros aficionados únicos”. Il comunicato, pubblicato su Instagram, è diventato un simbolo di unità per la comunità dei tifosi, che hanno accolto con entusiasmo il sostegno del tecnico. Dejadme ser claro: lo superaremos juntos, ha concluso, rafforzando la sua posizione a fianco del club in un momento di incertezza.

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Un impegno incondizionato

Il messaggio di Guardiola si inserisce nel contesto di un processo aperto dalla Premier League, che ha portato a accuse e tensioni interne. Nonostante le pressioni, il tecnico ha rafforzato la sua posizione a fianco della direzione del club, sottolineando la sua fiducia nella gestione attuale. “El catalán nunca ha ocultado su respaldo a la entidad e ha defendido en repetidas ocasioni la gestión de la directiva encabezada por Khaldoon Al Mubarak y Ferran Soriano”, ha sottolineato la fonte. Il comunicato ha rafforzato la sua immagine di leader e di uomo che si impegna per il bene del club.

Guardiola ha anche espresso il suo affetto per i tifosi, ricordando che “os amo a todos”. Il messaggio, pubblicato in un momento di incertezza, ha rafforzato la sua posizione come figura chiave del club, nonostante le accuse e le tensioni. Quiero que todos y cada uno de los aficionados del Manchester City en todo el mundo sepan que estoy aquí; más que nunca, ha scritto, sottolineando il suo impegno incondizionato.

Il comunicato di Guardiola ha rafforzato la sua posizione a fianco del club, nonostante le accuse e le tensioni. Il tecnico ha sottolineato la sua fedeltà al club e alla sua struttura, affermando che “siempre he estado y siempre estaré detrás de mi club, de mi presidente, de Ferran, de los jugadores, del personal, de Enzo y de vosotros, nuestros aficionados únicos”. Il messaggio, pubblicato su Instagram, è diventato un simbolo di unità per la comunità dei tifosi, che hanno accolto con entusiasmo il sostegno del tecnico. Guardiola ha rafforzato la sua posizione a fianco del club, nonostante le accuse e le tensioni. Il messaggio, pubblicato su Instagram, ha rafforzato la sua relazione con la comunità, che ha accolto con entusiasmo il sostegno del tecnico. Dejadme ser claro: lo superaremos juntos, ha concluso, rafforzando la sua posizione a fianco del club in un momento di incertezza.