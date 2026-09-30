Economista spiega la “cara oculta” dell’inflazione: “Osservate la subyacente”

Santiago Niño Becerra, economista spagnolo, ha messo in guardia sull’aspetto nascosto dell’inflazione, sottolineando l’importanza di osservare l’indice subyacente. L’esperto ha analizzato i dati del mese di settembre, che segnalano un aumento del 4,9% per l’inflazione generale, principalmente dovuto al rialzo dei carburanti. Tuttavia, Niño Becerra ha sottolineato che non si deve ignorare l’indice subyacente, che rappresenta un’altra dimensione critica del fenomeno. Questo indice, pur non considerando i prezzi energetici e alcuni alimenti non processati, mostra un trend in crescita, raggiungendo un 3,1% nel mese in questione, il livello più alto dal marzo 2024.

Un’indicazione stabile per un’analisi più riflessiva

L’indice subyacente, spiega Niño Becerra, è un’indicazione più stabile rispetto all’inflazione generale, che può oscillare a causa di fattori esterni come le tensioni geopolitiche o le variazioni climatiche. Questo tipo di misurazione permette a enti finanziari e a governi di prendere decisioni a lungo termine, anche se implica una maggiore volatilità nei dati. L’esperto ha messo in evidenza come l’aumento dei costi di produzione possa portare a un ulteriore incremento dei prezzi, con conseguenti perdite di potere d’acquisto per le famiglie. Questo scenario potrebbe creare un quadro economico sfavorevole per molte famiglie spagnole.

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Un’analisi che include anche le conseguenze sociali

Niño Becerra ha anche sollevato questioni di carattere sociale, come il rischio di non poter procedere al disoccupazione di un inquilino che non riesce a pagare l’affitto. L’esperto ha posto la domanda: “Quello che vuol dire è che a ogni inquilino che dice di non poter pagare non si potrà essere disoccupati fino al 2030?” Questo tipo di considerazione mette in luce come l’inflazione non riguardi solo dati economici, ma anche impatti diretti sulla vita quotidiana delle persone. L’analisi dell’economista ha suscitato interesse e dibattito, soprattutto in un contesto in cui l’economia spagnola si trova a fronteggiare sfide complesse.

La subyacente, come ha spiegato l’economista, è un indicatore che non include i prezzi energetici e alcuni alimenti non processati, ma è comunque rilevante per comprendere l’andamento reale dei costi per i cittadini. L’indice, pur essendo più stabile, richiede un’analisi attenta, poiché può rivelare tendenze che non emergono dall’inflazione generale. L’esperto ha quindi invitato a osservare con attenzione questa componente, per comprendere meglio l’impatto reale sull’economia e sulle famiglie.

Con l’aumento dell’inflazione subyacente, l’economista ha messo in guardia sulle conseguenze a lungo termine, sottolineando come l’aumento dei prezzi possa ridurre il potere d’acquisto e creare un quadro economico sfavorevole. Questo scenario, se non gestito con attenzione, potrebbe portare a una maggiore instabilità per le famiglie e per l’economia in generale. L’analisi di Niño Becerra rappresenta un importante contributo per comprendere meglio le dinamiche dell’inflazione e i suoi effetti sul mercato.

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