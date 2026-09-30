Una madre desahuciada racconta: “Mi hijo pidió una hipoteca, me quitaron mi casa por avalarlo”

Maricarmen Arnedo, una donna desahuciada nel 2019 e attualmente acampata in piazza del Sole, ha raccontato la sua storia di casa persa a causa dell’avallo per il figlio. La donna ha spiegato come la sua casa sia stata sottratta al banco per aver garantito il prestito del figlio. “Mi hijo pidió una hipoteca di 110.000 euro, se fu a 100 chilometri da Madrid”, ha detto durante un’intervista su RTVE. La sua casa è stata persa dopo dieci anni di pagamento, quando l’azienda del figlio è andata in fallimento.

La lotta per salvare la casa

Maricarmen ha spiegato come, dopo aver visto la sua posizione diventare insostenibile, lei e il figlio hanno provato a trovare soluzioni con il banco. “Hicimos muchas cosas, como llevar la nómina de una persona que vivía con él”, ha raccontato. Tuttavia, tutte le proposte sono state rifiutate, e entrambe le case sono passate in proprietà del banco. Non obstante, non hanno accettato nulla di ciò che le proponevano. La donna ha sottolineato l’incapacità di trovare un accordo e la mancanza di soluzioni da parte del banco.

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Una storia di protesta e resistenza

La sua storia è diventata un simbolo di protesta contro la crisi immobiliare in Spagna. Maricarmen ha partecipato a manifestazioni presso i banci, con l’intento di farsi sentire. Ha fatto molte manifestazioni in cerca di attenzione. La sua lotta dura da 20 anni, e lei descrive i banci come “primi fondi buitre”, un termine che indica l’abuso delle condizioni di prestito. La sua esperienza è stata condivisa durante un’intervista su RTVE, dove ha parlato della sua situazione e delle conseguenze della crisi immobiliare. “Me han quitado mi casa por avalar a mi hijo”, ha detto, esprimendo la sua frustrazione. La sua storia ha aiutato a conoscere altre persone che hanno perso la casa, e ha contribuito a creare una rete di supporto tra i desahuciados. La sua lotta continua, e lei spera che le sue esperienze possano ispirare cambiamenti.

La sua storia è un esempio di come la crisi immobiliare possa colpire le famiglie, specialmente quando si tratta di garantire prestiti a membri della famiglia. Maricarmen ha spiegato come la sua casa sia stata persa non solo per il fallimento dell’azienda del figlio, ma anche per la mancanza di soluzioni da parte del banco. Non hanno accettato nulla di ciò che le proponevano. La sua esperienza è un monito per i banci e per il sistema immobiliare in Spagna.