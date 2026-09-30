ATP Tokyo 2026: la pioggia disturba i campi esterni, Fils vince mentre Paul esce sconfitto

La pioggia ha messo in difficoltà i giocatori del torneo ATP Tokyo 2026, con alcune partite sospese o rinviate a causa delle condizioni climatiche. Tra i risultati più significativi, Arthur Fils ha vinto contro Luca van Assche, mentre Tommy Paul ha subito una sconfitta netta contro Alejandro Tabilo. L’evento, che si svolge al Ariake, ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori del circuito, tra cui Carlos Alcaraz, chiamato a difendere il titolo. La stagione di Jannik Sinner, invece, ha visto un’altra lunga assenza dai campi, con un periodo di inattività che supera la sospensione del 2025.

Arthur Fils vince il derby francese

Nel suo inusuale ruolo di qualificato, Arthur Fils ha superato Luca van Assche in due set, 6-3 e 6-2, chiudendo il derby francese nel modo atteso. Il risultato ha confermato la forma positiva del giocatore, che si prepara a affrontare possibili sfide contro giocatori come Tiafoe o Kei Nishikori, uno dei più importanti della storia del tennis giapponese. La vittoria di Fils segna un ulteriore passo avanti nella sua stagione. Valentin Vacherot ha vinto in due tie-break contro Alexander Blockx, dimostrando una buona condizione fisica. La partita ha visto un’altra interruzione a causa della pioggia, con la sospensione di alcune partite come quella tra Lehecka e Bergs. Il torneo, comunque, ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori del circuito, tra cui Luciano Darderi e Matteo Berrettini.

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Tommy Paul esce sconfitto contro Tabilo

Tommy Paul, invece, ha visto un’altra sconfitta, questa volta contro Alejandro Tabilo, che lo ha sconfitto con un netto 6-1 e 6-2. La prestazione dell’americano è stata considerata debole, anche se si sono registrate scuse per lo stato fisico del giocatore. La sconfitta di Paul rappresenta un ulteriore segno di difficoltà nella sua stagione. Nella stagione in corso, Jannik Sinner è sceso in campo per l’ultima volta il 12 luglio 2026, giorno della finale di Wimbledon, e tornerà in campo il 9 o 10 ottobre 2026, se parteciperà al Masters 1000 di Pechino. La sua assenza ha portato a un periodo di inattività che dura almeno 2 mesi e 27 giorni, nel caso in cui scenda in campo a Pechino il 9 ottobre.

Il torneo ATP Tokyo 2026 ha visto un mix di risultati positivi e problematiche legate al clima. La pioggia ha messo in difficoltà i giocatori, con alcune partite sospese o rinviate. Tuttavia, i risultati di Fils e Vacherot hanno dato un segnale positivo per il torneo, che si svolge in un’atmosfera di alta competizione. La stagione di Sinner, invece, continua a essere segnata da un’assenza prolungata, che potrebbe influire sulle sue prestazioni nei prossimi mesi.