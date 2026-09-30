Laporta: “Volevamo Lautaro a ogni costo per il Barça”

Laporta, presidente del Barça, ha riconosciuto l’interesse del club per Lautaro Martínez, ma ha chiarito che il giocatore non è in vendita. Durante un’intervista al Corriere dello Sport, il presidente ha spiegato come il Barça avesse un forte desiderio di portare a casa il centravanti argentino, ma le trattative non sono andate a buon fine. Lautaro, attualmente in prestito al Milan, è considerato un talento eccezionale, ma il club italiano ha espresso chiaramente la sua posizione.

Le trattative per Lautaro non sono andate come sperato

Laporta ha raccontato come il Barça avesse un piano B dopo l’impossibilità di portare a casa Julián Alvarez. Lautaro era la scelta principale, ma le trattative non sono andate come sperato. Il presidente ha spiegato che ha avuto un colloquio diretto con Beppe Marotta, presidente del club italiano, e che l’interesse del Barça era forte. Tuttavia, Marotta ha chiarito che il giocatore non era in vendita e che non era lui a decidere il suo futuro.

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Non è stato possibile proseguire le trattative

La relazione tra Laporta e Marotta è stata descritta come di fiducia reciproca. Il presidente del Barça ha spiegato che non è stato possibile proseguire le trattative, nonostante l’interesse espresso. Marotta ha rifiutato l’idea di vendere Lautaro, e Laporta ha rispettato questa decisione. Il presidente ha anche sottolineato che non c’è stato alcun accordo tra le parti. Nonostante l’interesse del Barça, Lautaro rimane al Milan, e il club catalano ha già concentrato i suoi sforzi su Cesc Fábregas, che potrebbe tornare a casa. Laporta ha espresso un forte desiderio di rivedere il giocatore al Camp Nou, ma ha anche riconosciuto che il Barça ha un grande allenatore come Flick. Il presidente ha espresso soddisfazione per la scelta di Flick e ha sottolineato che il club ha già visto i risultati positivi del tecnico.

Il Barça ha trovato un’alternativa in Flick

Le trattative per Lautaro non sono state concluse, ma il Barça ha trovato un’alternativa nella figura di Flick. Laporta ha espresso la sua fiducia nel nuovo allenatore e ha riconosciuto che il club ha un piano di sviluppo solido. Il presidente ha anche sottolineato che il Barça ha un piano di sviluppo solido e che il club è pronto a affrontare le sfide del mercato.

La situazione di Lautaro rimane aperta

La situazione di Lautaro rimane aperta, ma il Barça ha già trovato un’alternativa nella figura di Flick. Laporta ha espresso la sua fiducia nel nuovo allenatore e ha riconosciuto che il club ha un piano di sviluppo solido. Il presidente ha anche sottolineato che il Barça ha un piano di sviluppo solido e che il club è pronto a affrontare le sfide del mercato.