Sorteggiate le squadre di Bogliasco e Civitavecchia in Conference Cup 2026-2027

Le squadre di Bogliasco e Civitavecchia hanno visto definiti i loro gironi nella Conference Cup 2026-2027, la terza competizione europea per squadre di club. Il sorteggio, effettuato durante il Qualification Round I, ha visto la partecipazione di diverse squadre, tra cui le liguri e le laziali. Le gare sono in programma da venerdì 6 a domenica 8 novembre, con le prime tre squadre di ciascun girone che accederanno alla seconda fase.

Il girone di Bogliasco: sfide in Croazia, Spagna e Paesi Bassi

Il Bogliasco 1951 è stato sorteggiato nel Girone A, dove affronterà le croate della ZAVK Mladost, le spagnole del Sant Feliu e le neerlandesi dell’Utrecht. La squadra ligura giocherà in un girone con squadre di alto livello, con l’Utrecht che ospiterà il concentramento. Il calendario prevede gare in programma da venerdì 6 a domenica 8 novembre, con la possibilità di accedere alla seconda fase.

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Il sorteggio ha definito un girone con squadre di alto livello, con il Bogliasco che dovrà affrontare avversarie di spessore.

Il girone di Civitavecchia: un calendario fitto con squadre di cinque nazioni

Il Nautilus Civitavecchia è stato incluso nel Girone C, dove sono state inserite cinque squadre. Tra queste, ci sono le turche del Galatasaray SK, le tedesche dell’SSV Esslingen, le maltesi del San Giljan ASC e le turche del Nevsehir Belediye SK. Il girone, con un calendario più fitto, si svolgerà a Istanbul. La squadra laziala dovrà affrontare squadre provenienti da diverse nazioni, aumentando la complessità del girone. La Conference Cup 2026-2027 è la prima edizione assoluta della manifestazione, vinta lo scorso anno dal Cosenza. Tuttavia, la squadra calabrese ha rinunciato alla partecipazione alla Serie A1 e non giocherà neppure in Europa. Il sorteggio ha quindi definito un contesto competitivo in cui le squadre italiane dovranno fare i loro passi.

Le altre squadre e il calendario della Conference Cup

Il sorteggio ha visto anche la partecipazione di altre squadre, tra cui il Pro Recco e la Brescia, sorteggiate nello stesso girone in Champions League. Il calendario della Conference Cup è stato diramato, con le gare in programma da venerdì 6 a domenica 8 novembre. Le prime tre squadre di ciascun girone accederanno alla seconda fase, con un calendario che prevede sfide intense e competitive. Le squadre italiane dovranno affrontare avversarie di alto livello, con un contesto che mette in gioco la preparazione e la capacità di adattamento. Il sorteggio ha definito un contesto in cui le squadre dovranno dimostrare la loro forza e la loro capacità di competere a livello europeo.