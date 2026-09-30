Israel non esclude un tentativo di attacco terroristico su un volo Flydubai: “Stavamo proteggendo il pilota”

Un volo Flydubai, FZ 1073, ha subito un incidente sospetto tra Israele e Emirati Arabi, con sospetto di attacco terroristico. L’incidente ha visto un rapido calo di quota del Boeing 737 MAX, con la perdita di metà della sua altezza in un minuto. Secondo fonti israeliane, non si esclude l’ipotesi di un tentativo di attacco terroristico, con dichiarazioni di un’unità segreta israeliana che ha riferito: “Stavamo proteggendo il pilota”. L’incidente ha portato al desvio del volo verso l’aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita, dove tutti i passeggeri sono stati salvati e i piloti sono stati trasferiti in ospedale.

Un incidente sospetto tra Israele e Emirati Arabi

Il volo FZ 1073, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha subito un incidente sospetto durante il volo. Secondo fonti israeliane, non si esclude l’ipotesi di un tentativo di attacco terroristico. L’incidente ha visto un rapido calo di quota del Boeing 737 MAX, con la perdita di metà della sua altezza in un minuto. L’aeromobile ha quindi dovuto desistere verso l’aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita, dove tutti i passeggeri sono stati salvati e i piloti sono stati trasferiti in ospedale. L’incidente ha causato momenti di tensione, con grida e situazioni di pericolo.

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Le dichiarazioni dei responsabili israeliani

Secondo fonti israeliane, non si esclude l’ipotesi di un tentativo di attacco terroristico. L’unità segreta israeliana ha riferito: “Stavamo proteggendo il pilota”. L’incidente ha portato al desvio del volo verso l’aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita, dove tutti i passeggeri sono stati salvati e i piloti sono stati trasferiti in ospedale. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha cancellato la sua agenda istituzionale, mentre il ministro della Sicurezza Nazionale Ben Gvir ha parlato direttamente di terrorismo, affermando che la strategia di sicurezza israeliana deve evolvere.

Secondo Times of Israel, si sospetta che uno dei piloti abbia tentato di far schiantare l’aeromobile, causando il conflitto. L’incidente ha visto un rapido calo di quota del Boeing 737 MAX, con la perdita di metà della sua altezza in un minuto. L’aeromobile ha quindi dovuto desistere verso l’aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita, dove tutti i passeggeri sono stati salvati e i piloti sono stati trasferiti in ospedale. L’incidente ha causato momenti di tensione, con grida e situazioni di pericolo.

Il governo israeliano ha reagito all’incidente con una serie di dichiarazioni. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha cancellato la sua agenda istituziale, mentre il ministro della Sicurezza Nazionale Ben Gvir ha parlato direttamente di terrorismo, affermando che la strategia di sicurezza israeliana deve evolvere. Secondo fonti israeliane, non si esclude l’ipotesi di un tentativo di attacco terroristico. L’unità segreta israeliana ha riferito: “Stavamo proteggendo il pilota”. L’incidente ha portato al desvio del volo verso l’aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita, dove tutti i passeggeri sono stati salvati e i piloti sono stati trasferiti in ospedale.