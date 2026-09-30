Il padel si espande in USA: nasce una nuova liga universitaria con il supporto di Belasteguín

Nuova liga universitaria di padel negli Usa, supportata da Belasteguín e Wilson. Crescita del padel in Florida e New York.

Un nuovo passo per il padel negli Stati Uniti

Il padel, in crescita costante negli ultimi anni, si espande ulteriormente negli Stati Uniti con l’annuncio di una nuova liga universitaria. L’iniziativa, promossa da Belasteguín e supportata da Wilson, mira a integrare il padel nel sistema sportivo accademico del Paese. La competizione, che inizierà a ottobre e si concluderà a marzo, coinvolgerà 30 centri e 200 studenti distribuiti in quattro regioni. Questo progetto rappresenta un’importante svolta per il padel, che si affaccia ora anche nel settore universitario, aprendo la strada a futuri programmi di borse di studio per atleti internazionali.

La collaborazione tra Belasteguín e Wilson è un fattore chiave per il successo della liga.

L’ex giocatore argentano, attualmente embajador di Wilson, ha un ruolo chiave nel promuovere il padel negli USA, grazie alla sua esperienza e alla sua rete di contatti. La sua partecipazione, insieme al patrocinio di Wilson, garantisce un supporto tecnico e istituzionale di alto livello. Questo progetto non solo rafforza la posizione del padel nel mercato statunitense, ma anche nel panorama internazionale, dove il padel sta registrando un crescente interesse.

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Un modello simile a tennis e calcio

La struttura della liga universitaria del padel è ispirata a modelli già esistenti in altre discipline come il tennis e il calcio. L’obiettivo è creare un circuito formativo che permetta ai giovani di sviluppare le proprie abilità in un contesto accademico e sportivo. Questo approccio potrebbe portare a una maggiore visibilità del padel e a una maggiore partecipazione da parte di atleti di tutto il mondo. Inoltre, la liga si inserisce in un contesto in cui il padel ha già registrato un incremento sostenuto, con un numero crescente di praticanti e di impianti, soprattutto in Florida e New York.

La partecipazione di atleti internazionali potrebbe portare a un ulteriore sviluppo del padel negli USA.

La puesta en marcha di un circuito universitario introduce il padel nella struttura di formazione sportiva norteamericana. Questo modello plantea la possibilità futura di accesso a programmi di borse di studio per atleti internazionali, simili a quelli esistenti in discipline come il tennis o il calcio. Il padel, che ha già registrato un incremento sostenuto, si sta integrando con discipline simili come il pickleball, contribuendo a una crescita del settore.

La nascita della liga universitaria segna un passo importante per il padel, che si sta affermando come sport di massa negli USA. La sua espansione è accompagnata da eventi professionali come la Pro Padel League e la Reserve Cup, che attirano sempre più pubblico. Inoltre, il padel si sta integrando con discipline simili come il pickleball, contribuendo a una crescita sostenuta del settore. La partecipazione di atleti internazionali e la possibilità di accedere a borse di studio potrebbero portare a un ulteriore sviluppo del padel negli USA, con un impatto positivo sia per gli studenti che per il mondo dello sport.