Oasis apre la porta a un nuovo album nel 2028: “Non immaginiamo di tornare in tour senza nuova musica”

Un futuro musicale in bilico

Oasis ha aperto la porta a un possibile nuovo album nel 2028, con Liam Gallagher che ha espresso la sua convinzione che la musica nuova sia essenziale per i tour futuri. Il frontman ha condiviso questa idea durante un intercambio di messaggi con un fan, sottolineando che non si immaginano di tornare in tour senza un nuovo lavoro. Questo annuncio arriva dopo il successo del loro ritorno nel 2025, con 42 date esaurite e quasi tre milioni di biglietti venduti per la gira Live ’27. Il successo del tour ha rafforzato l’interesse per un nuovo lavoro, ma la strada verso un album non è ancora certa.

Contraddizioni interne e decisioni in sospeso

La band ha riconosciuto che l’entusiasmo per i concerti persiste, ma ha anche espresso la necessità di nuovi stimoli creativi per prendere una decisione definitiva. Liam Gallagher ha chiarito che, se la gira avrà successo, il passo successivo potrebbe essere un dibattito su un nuovo album, che considera indispensabile per continuare il progetto. Tuttavia, questa posizione contrasta con le dichiarazioni di Noel Gallagher, che poco tempo prima aveva escluso qualsiasi rilascio di musica nuova durante o prima della gira del 2027. Nonostante le contraddizioni, la volontà di soddisfare i fan rimane forte.

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De materializarse, este trabajo se convertiría en el primer álbum de estudio de Oasis desde Dig Out Your Soul (2008), interrompiendo un silenzio discografico di oltre dos décadas. La decisione finale dipenderà dall’esito della gira Live ’27 e dalle dinamiche interne della band. Per ora, i fan dovranno attendere per scoprire se il gruppo tornerà a registrare musica nuova.

Il successo del tour del 2025 ha rafforzato l’interesse per un nuovo lavoro, ma la strada verso un album non è ancora certa. Liam Gallagher ha espresso la sua visione, ma la posizione di Noel Gallagher rimane un fattore chiave nel processo decisionale. La band continuerà a valutare le opzioni, ma per il momento non è stato dato alcun annuncio ufficiale. Il futuro di Oasis nel campo discografico resterà un argomento di attenzione per i fan e per l’industria musicale.

La possibilità di un nuovo album nel 2028 rappresenta un passo importante per la band, che ha visto un ritorno significativo dopo anni di distanza. Se si materializzerà, sarà un momento storico per Oasis, che potrebbe riprendere la sua tradizione di creare musica di grande impatto. Per il momento, però, la decisione rimane in sospeso, con i fan che attendono con ansia l’evolversi della situazione.

La decisione finale dipenderà da diversi fattori, tra cui il successo della gira e le dinamiche interne della band. Nonostante le dichiarazioni di Liam Gallagher, la posizione di Noel Gallagher rimane un elemento cruciale nel processo. Per il momento, non è stato dato alcun annuncio ufficiale, e i fan dovranno attendere per scoprire se Oasis tornerà a registrare musica nuova.