Fermín e Huijsen: “Mesi difficili” dopo l’assenza al Mondiale

Due giocatori della Selezione Spagnola, Fermín e Dean Huijsen, hanno espresso le loro emozioni dopo la vittoria contro la Croacia e la ripresa in campo, commentando i mesi difficili seguiti all’assenza al Mondiale. Fermín, uno dei titolari nella vittoria, ha dichiarato: “Han sido meses muy duros”, riferendosi al periodo di sospensione e alla mancanza di partecipazione al torneo mondiale. Huijsen, invece, ha condiviso la sua tristezza per non aver potuto giocare al Mondiale, affermando che “no estar en el Mundial fue un momento muy triste para mí y mi familia”.

La ripresa in campo e la fiducia nel gruppo

Entrambi i giocatori hanno espresso soddisfazione per la ripresa in campo e la possibilità di tornare a giocare con la squadra. Fermín ha sottolineato la sua felicità di essere tornato tra i titolari e ha espresso la sua fiducia nel capitano Luis, affermando: “la verdad que Luis confía en mí”. Huijsen, pur rimanendo colpito dall’assenza al Mondiale, ha sottolineato l’importanza di essere tornato in squadra e di guardare al positivo, dicendo: “Lo importante es estar de vuelta y hay que mirar lo positivo”. Fermín ha anche parlato della collaborazione con Lamine, un altro giocatore della squadra, affermando che “nos entendemos muy bien e intentamos ayudar al equipo”. Ha aggiunto che la squadra ha dato un grande risultato e che “hemos ganado de goleada”. Huijsen, invece, ha riconosciuto l’importanza del gruppo e della sua capacità di supporto, sottolineando che “el equipo ha hecho un gran partido”.

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Emozioni e motivazione dopo l’assenza

Entrambi i giocatori hanno espresso la loro gioia per essere tornati in campo e per la possibilità di contribuire alla squadra. Fermín ha concluso dicendo: “muy contento de haber estado aquí con ellos”, mentre Huijsen ha riconosciuto l’importanza di non perdere la motivazione e di continuare a lavorare per il bene della squadra. La vittoria contro la Crocia rappresenta un passo importante nella ripresa dopo l’assenza al Mondiale, con entrambi i giocatori che mostrano fiducia nel futuro della squadra.

La ripresa in campo ha permesso a Fermín e Huijsen di ritrovare la loro motivazione e di rafforzare il loro legame con la squadra. Fermín ha sottolineato che “los compañeros conozco a muchos” e che “ha sido como siempre y nada”, mentre Huijsen ha riconosciuto l’importanza di “mirar lo positivo” e di “continuar disfrutando en el campo”. Entrambi i giocatori hanno espresso la loro soddisfazione per la vittoria e per la possibilità di tornare a giocare con la squadra, dopo un periodo di assenza e di emozioni intense.

Fermín: “Han sido meses muy duros”

Huijsen: “No estar en el Mundial fue un momento muy triste para mí y mi familia”