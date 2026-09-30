Jorge Martin punta al titolo: concentrazione e costanza chiave per il GP di Motegi

Jorge Martin, pilota della squadra Aprilia, ha espresso la sua determinazione per il Gran Premio di Motegi, in programma in Giappone, con un messaggio chiaro: concentrazione e costanza sono i pilastri per puntare al titolo. Il pilota spagnolo, ex Ducati, ha analizzato la situazione in vista della tappa nipponica, sottolineando l’importanza della continuità dimostrata finora. La classifica generale vede Martin al comando con 12 punti di vantaggio su Marc Marquez, mentre Marco Bezzecchi si trova a 42 lunghezze di distacco dal compagno di scuderia.

La strada verso Motegi

La trasferta asiatica del Mondiale di MotoGP 2026 ha inizio con la tappa di Motegi, un circuito che rappresenta un palcoscenico ideale per il weekend in arrivo. Con 37 punti in palio, la gara è considerata di capitale importanza per la corsa al titolo. Dopo la vittoria al Red Bull Ring, l’equilibrio tra i due spagnoli, Martin e Marquez, sembra ancora in gioco, con il rischio di interventi da parte di Marco Bezzecchi e Pedro Acosta. La continuità messa in mostra da “Martinator” sta facendo la differenza in questo campionato. Nonostante abbia vinto solo il Gran Premio di Francia di Le Mans, ha aggiunto successi in Sprint Race come Austin, Le Mans, Silverstone e Red Bull Ring. Questa costanza ha portato a una posizione di vantaggio nella classifica generale, con 12 punti di distacco dal leader.

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Un percorso di crescita

Jorge Martin, noto come “Martinator”, ha dimostrato una continuità inedita nel campionato. La sua capacità di mantenere un livello costante di prestazioni lo ha portato a posizioni di rilievo, nonostante la sua vittoria principale sia rimasta il Gran Premio di Le Mans. Il pilota ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione e la costanza, elementi chiave per confermare le sue possibilità di titolo.

La squadra Aprilia, con cui Martin corre, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto. Il pilota ha anche espresso rispetto per la cultura asiatica e ha espresso l’entusiasmo per correre davanti ai tifosi giapponesi. La tappa di Motegi segna l’inizio di una fase estremamente importante del campionato, con la possibilità di svolte decisive per la corsa al titolo. Con la prossima gara in programma, il campionato si avvicina alla sua fase finale, con le 7 gare conclusive che decideranno il nuovo campione della classe regina. Jorge Martin, con la sua Aprilia, cercherà di sfruttare la sua posizione di vantaggio per confermare le sue possibilità di vincere il titolo, mantenendo la concentrazione e la costanza che lo hanno portato fin qui.