Slaven Bilic: “Non si può venire a far parte della celebrazione”

Slaven Bilic, allenatore della selezione croata, ha espresso la sua delusione dopo la sconfitta contro l’España, definendo la prestazione del suo team “mal in tutti i sentidos” e “una noche complicada”. La frase “Non si può venire a far parte della celebrazione” è diventata simbolo della frustrazione del tecnico croato, che ha riconosciuto la superiorità della squadra spagnola ma ha anche sottolineato i limiti della sua squadra. Bilic ha ammesso che la Croazia non ha giocato con la necessaria aggressività e ha perso l’occasione di fare una buona prestazione.

Una prestazione non all’altezza delle aspettative

Il tecnico croato ha espresso la sua insoddisfazione per la mancanza di intelligenza tattica e di calma durante la partita. “Non fuimos inteligente en muchas fasi del juego” ha detto Bilic, sottolineando come la squadra non abbia sfruttato al meglio le opportunità. Inoltre, ha riconosciuto che la mancanza di aggressività ha influito negativamente sul risultato. “Non podemo jugar con tan poca agresividad” ha aggiunto, evidenziando un problema di mentalità che potrebbe influire sulle prossime partite.

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La Spagna si conferma al top

Slaven Bilic ha riconosciuto che l’España è “la mejor, no solo hoy”, sottolineando la superiorità della squadra spagnola. Tuttavia, ha anche ammesso che la Croazia ha dato “muchos espacios” e che ci sono state alcune buone azioni. “Hay cosas buenas, sí” ha detto, ma ha anche sottolineato che queste sono state poche rispetto al potenziale della squadra. La prestazione della Spagna ha lasciato il segno, con un gioco fluido e una difesa solida che ha reso difficile la reazione croata.

Nonostante la delusione, Bilic ha espresso fiducia nel futuro della sua squadra. “Nos queda la vuelta, seremos otro equipo” ha detto, indicando che la Croazia ha la possibilità di migliorare e di riprendersi. La sconfitta, pur dolorosa, potrebbe diventare un punto di partenza per un nuovo inizio. La squadra dovrà riflettere su come migliorare la sua aggressività e la sua intelligenza tattica per affrontare le prossime sfide con maggiore determinazione. La sconfitta contro l’España ha messo in luce i limiti della Croazia, ma anche le sue possibilità di crescita. Bilic, pur deluso, ha espresso fiducia nel futuro della sua squadra, sperando che possa riprendersi e migliorare nel prossimo incontro. La sua frase “Non si può venire a far parte della celebrazione” rimane un simbolo della frustrazione e della determinazione di un allenatore che vuole vedere la sua squadra raggiungere alte prestazioni.

Slaven Bilic critica la prestazione della Croazia contro l’España

La squadra non ha giocato con la necessaria aggressività

La Spagna si conferma al top del mondiale

Bilic vede un futuro migliore per la sua squadra