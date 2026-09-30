Amanda Anisimova chiude stagione 2026 per un problema al polso

Amanda Anisimova ha concluso la stagione 2026 in anticipo a causa di un problema fisico importante, che le impedisce di rientrare in campo entro fine anno. La tennista statunitense, che aveva vinto due titoli e raggiunto due finali Slam nel 2025, ha annunciato il suo ritiro anticipato dopo un infortunio al polso. La decisione, comunicata attraverso un breve messaggio, segna un momento di svolta per la 25enne, che dovrà concentrarsi sul recupero e sulla preparazione per il 2027.

Una stagione interrotta da infortuni

La stagione 2026 per Anisimova si è rivelata un periodo di difficoltà, con una serie di uscite premature da tornei importanti. Dopo il ritiro dal torneo di Singapore, la tennista ha rinunciato al China Open, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato nel 2025. L’ultimo match ufficiale risale al terzo turno degli US Open, dove si è arresa ad Anastasia Potapova. La sconfitta, letta con il senno di poi, è stata indicata come un primo sintomo di un problema fisico più serio: il polso, che richiede tempi di recupero non compatibili con un rientro entro fine anno.

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La decisione di Anisimova ha avuto un impatto significativo sulla sua classifica.

La decisione di Anisimova ha avuto un impatto significativo sulla sua classifica. L’eliminazione a Flushing l’aveva già spinto fuori dalle prime dieci, portandola all’undicesimo posto, e il forfait in Cina ha accentuato la discesa. Attualmente, la tennista ha perso cinque posizioni, non potendo difendere i 1.000 punti raccolti un anno fa da campionessa in carica. AI punti del China Open si aggiungeranno i 400 guadagnati alle WTA Finals 2025, dove Anisimova ha battuto Iga Swiatek e Madison Keys nel round robin prima di arrendersi in tre set ad Aryna Sabalenka in semifinale.

Un lungo periodo di pausa

Non è da escludere l’ipotesi di un’uscita dalle prime venti. Il contrasto con il 2025 è impietoso: due titoli, al Qatar Open e a Pechino, e due finali Slam, a Wimbledon e agli US Open, avevano proiettato Anisimova nell’élite del tennis femminile. Il 2026, invece, si è rivelato l’anno delle occasioni mancate: nessuna finale in tutta la stagione, con la semifinale di Dubai a febbraio come miglior risultato.

Per Anisimova, si apre una lunga pausa che dovrà servire a curare il polso.

Negli Slam, i quarti di finale agli Australian Open sono rimasti l’unico acuto, seguiti da tre uscite premature, particolarmente amare a Wimbledon e a New York, dove dovevano essere difese le finali dell’anno precedente. Per Anisimova, si apre una lunga pausa che dovrà servire a curare il polso e, forse, a ritrovare serenità e continuità. Nel 2027 dovrà rimboccarsi le maniche e ripartire quasi da capo. Intanto, l’elenco dei tennisti fermati dagli infortuni si allunga ancora. La decisione di Anisimova, pur drammatica, rappresenta un passo necessario per il suo futuro. La tennista si prepara a un periodo di recupero e riflessione, con l’obiettivo di tornare più forte nel 2027.