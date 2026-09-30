Fero, 78 anni, vive in montagna senza soldi e trova la felicità nella natura

Fero, un uomo di 78 anni, vive in montagna, lontano da ogni forma di consumo e di denaro, trovando la felicità nella semplicità e nella libertà. L’anziano, che preferisce non rivelare il suo nome completo, ha scelto di vivere in un bosco, dove si dedica alla raccolta di piante, alla meditazione e alla connessione con la natura. “Sono felice con molto poco”, dice, sottolineando che per lui la libertà è un valore inestimabile: decidere quando e dove andare, senza dipendere da lussi o acquisti, gli permette di vivere in pace con se stesso.

Una vita scelta con intenzione

Fero ha scelto questa strada con intenzione, soprattutto negli ultimi anni della sua vita. “Ora che mi faccio più vecchio, mi resta poco tempo”, afferma, spiegando che vuole dedicare la sua esistenza a se stesso, senza pensieri esterni. Organizza i suoi giorni seguendo solo le sue preferenze, senza fretta, senza preoccupazioni. Per lui, la natura è un modo di meditare e trovare pace. La sua vita è un regalo, un dono che non richiede nulla in cambio.

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Radici in una tradizione di cura

La sua passione per la natura ha radici profonde. Da bambino, Fero ha imparato a riconoscere le piante e a usare i loro benefici per curare gli animali e per la sua stessa salute. “Era capace di curare gli animali con rimedi naturali”, racconta, ricordando le sue origini in una fattoria. Questa conoscenza lo ha accompagnato nel tempo, portandolo a scegliere una vita in cui le piante, le montagne e la libertà sono i suoi compagni principali. “Non mi importa, non lo necessito”, dice, sottolineando che per lui non c’è bisogno di nulla di più.

La sua scelta di vivere in montagna, lontano da ogni forma di dipendenza materiale, lo ha portato a trovare un equilibrio interiore. Per lui, la libertà è decidere quando e dove andare: questo non ha prezzo. Fero non è solo un anziano che vive in isolamento, ma una persona che ha scelto una via di vita diversa, in cui la felicità non dipende da ciò che si possiede, ma da ciò che si sceglie di vivere. La sua storia, raccontata attraverso un’intervista su YouTube, ha suscitato interesse e riflessione. Fero non è un caso isolato, ma un esempio di come esistono persone che scelgono una vita diversa, lontano dalle norme sociali, per trovare la pace e la felicità in modo autentico. “Per me, ogni giorno è un regalo”, conclude, mentre continua a camminare tra le montagne, con la natura come sua compagna e la libertà come sua ricchezza.

78 anni

Vive in montagna

Non possiede denaro

Si dedica alla raccolta di piante

La libertà è il suo valore principale