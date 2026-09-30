La NBA cerca accordi con club europei per lanciare NBA Europa

La NBA si avvicina a accordi con alcuni dei principali club di calcio europei per lanciare una nuova liga continentale, la NBA Europa. L’obiettivo è creare un modello simile a quello del calcio, con sedi in 12 città chiave come Londra, Parigi, Roma e Madrid. L’idea nasce da un’osservazione diretta sul successo del calcio europeo, che ha dimostrato la capacità di attrarre investimenti e costruire un’identità forte a livello globale.

Un modello ispirato al calcio

La NBA ha studiato il calcio europeo per comprendere come i club riescono a mantenere un’identità locale e a creare un’esperienza unica per i tifosi. “Hemos aprendido muchísimo del fútbol europeo a lo largo de los años”, ha spiegato Mark Tatum, subcomisionado della NBA e rappresentante del comisionato Adam Silver in materia internazionale. L’idea di un torneo parallelo, come la NBA Cup, è stata ispirata proprio dai tornei di coppa che si svolgono durante la stagione calcistica. “El fútbol es, sin duda, el deporte más importante del mundo”, ha affermato Tatum, sottolineando l’importanza del calcio come modello per il basket. La NBA ha anche adottato alcune pratiche del calcio, come l’inserimento di sponsor sulle maglie, un’idea che ha contribuito a rafforzare la presenza della liga in Europa.

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Le sedi e i club fondatori

La NBA Europa prevede 12 sedi principali, tra cui Londra, Parigi, Roma, Milano, Berlino, Monaco, Istanbul, Madrid, Atene, Barcellona, Manchester e Lione. Queste città sono state scelte per la loro popolarità e per la presenza di club di alto livello. I club fondatori saranno quelli che hanno mostrato interesse e collaborazione con la NBA, con l’obiettivo di creare una liga che unisca le migliori squadre europee e offra un’esperienza unica ai tifosi.

“No habrían invitado a Tatum si las cosas con los clubes de fútbol no avanzaran en la dirección correcta”, ha commentato un rappresentante di un club importante. La NBA ha anche sottolineato l’importanza di creare un’identità locale per ogni sede, con piste e strutture dedicate al basket, simili a quelle utilizzate dal calcio. La NBA ha ripreso alcune strategie del calcio per migliorare la sua presenza in Europa. L’obiettivo è replicare le lezioni apprese dal calcio europeo, ma con un’innovazione che possa attrarre nuovi tifosi e investitori nel settore del basket. Il lancio della NBA Europa è previsto per l’autunno del 2026, con l’obiettivo di creare un’esperienza simile a quella del calcio, ma con un focus su un’identità unica per ogni città. L’idea è di replicare le lezioni apprese dal calcio europeo, ma con un’innovazione che possa attrarre nuovi tifosi e investitori nel settore del basket.