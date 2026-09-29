Oskar Matute: “Non è la forma di costruire una società”

Oskar Matute, deputato del partito EH Bildu, ha espresso durante un evento di supporto alle famiglie colpite da processi di sfratto a Erandio, in Bizkaia, una critica forte contro la speculazione immobiliare e la pressione esercitata dai fondi buitre. L’evento, organizzato per sostenere le famiglie che rischiano di essere sfrattate, ha visto il politico sottolineare come i fondi buitre non siano una minaccia lontana, ma una realtà concreta che colpisce direttamente le persone. “Non è casuale che siamo qui”, ha detto Matute, “perché spesso si parla di questi fondi come se fossero estranei a questa realtà, come se fossimo immuni. In realtà, a Erandio sappiamo bene che non è così”.

Il diritto alla casa contro la speculazione

Matute ha chiarito il suo impegno per il diritto alla casa, sottolineando che “il diritto alla vivienda deve prevalere sulla speculazione”. Il deputato ha chiesto alle istituzioni di adottare misure legislative efficaci per garantire l’accesso alla casa e contrastare la mercantilizzazione del mercato immobiliare. “Dobbiamo continuare a fare sforzi per far sì che il diritto alla casa prevalga su qualsiasi logica speculativa”, ha affermato, aggiungendo che “chi cerca di guadagnare a spese della dignità e della vita delle persone non deve trovare agenti silenziosi nelle istituzioni che permettano tali abusi”.

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La mobilitazione popolare è un elemento chiave per cambiare le regole del mercato immobiliare.

Un appello alle forze politiche

Il politico ha anche chiesto all’arco parlamentario di trasformare le richieste della cittadinanza in misure concrete e legali. “Vogliamo remare e spingere con tutta la forza e la determinazione per far sì che non rimanga solo in belle parole, ma diventi realtà”, ha detto. Matute ha riconosciuto l’importanza della mobilitazione popolare e ha chiesto alle forze politiche di ascoltare il malcontento sociale. “La strada non si fa per sport né per piacere, ma per necessità e perché si chiede che serviamo a qualcosa”, ha concluso.

Il deputato ha inoltre espresso il sostegno del partito EH Bildu alle famiglie che lottano per mantenere una casa dignitosa, sottolineando che “non deve mai vincere il fondo buitre su queste 150 famiglie”. L’evento ha visto la partecipazione attiva di cittadini e attivisti, che hanno espresso il loro sostegno alle famiglie in difficoltà e hanno chiesto un intervento concreto da parte delle istituzioni. Matute ha riconosciuto l’importanza delle misure adottate dai movimenti sociali e ha espresso la sua convinzione che queste pressioni possano portare a risultati tangibili.

La situazione a Erandio rappresenta un caso emblematico della lotta tra diritti sociali e speculazione immobiliare. Matute ha ribadito che “obbligare le persone a lasciare i loro paesi non è la forma di costruire una società normale”, e ha chiesto alle istituzioni di rispondere alle proteste delle strade con azioni concrete. L’evento ha rappresentato un momento di forte impegno politico e sociale, con l’obiettivo di garantire a chiunque il diritto alla casa, senza dovere subire abusi economici o speculativi.

Le istituzioni devono ascoltare le esigenze della società e agire con determinazione.