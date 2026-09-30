Kyrgios elogia Sinner: “Sarà ricordato come uno dei GOAT”

Nick Kyrgios, noto per le sue critiche spesso esplosive nei confronti di Jannik Sinner, ha recentemente cambiato registro e ha espresso un giudizio positivo sul numero uno al mondo. Kyrgios, che ha più volte attaccato Sinner per i fatti che hanno portato alla sua squalifica di tre mesi per positività al Clostebol, ha riconosciuto il talento del giocatore altoatesino e ha espresso l’idea che Sinner possa essere ricordato come uno dei GOAT, cioè uno dei più grandi di sempre. La frase, detta in un’intervista recente, segna un cambio di registro dopo anni di tensioni e accuse.

Un passato di tensioni e accuse

Le tensioni tra Kyrgios e Sinner non sono nuove. A luglio 2025, durante un’intervista con il coach Patrick Muratoglou, Kyrgios aveva espresso un giudizio molto critico nei confronti del numero uno al mondo, sostenendo che Sinner fosse “più riservato” rispetto a Alcaraz, che avrebbe avuto una carriera migliore. In un altro episodio, Kyrgios aveva anche ironizzato sulle scelte di Sinner in materia di fisioterapia, mettendo in dubbio la sua professionalità. Queste dichiarazioni sono state in parte contestate e hanno suscitato reazioni da parte del mondo del tennis. Tuttavia, Kyrgios ha recentemente mostrato un atteggiamento più maturato, riconoscendo il lavoro e la crescita di Sinner. Con il passare del tempo, molto probabilmente verrà ricordato come uno dei GOAT, ha detto il tennista australiano in un’intervista recente.

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Un futuro incerto per Sinner

Jannik Sinner, pur essendo il numero 1 al mondo, ha visto la sua stagione 2026 interrotta da un problema al ginocchio, che lo ha tenuto lontano dai campi dal 12 luglio. La sua data di rientro agonistico è ancora in dubbio, e la sua performance in campo è rimasta al di sotto delle aspettative. Nonostante ciò, Kyrgios ha riconosciuto il suo talento e la sua capacità di trasformare la difesa in attacco.

Kyrgios, che si trova ora al di sotto della 900a posizione del ranking ATP, ha giocato soltanto quattro partite in singolare tra i tornei ATP 250 di Brisbane, Stoccarda e Maiorca. Nonostante la sua posizione in classifica, il tennista australiano ha mostrato un atteggiamento più rispettoso nei confronti di Sinner, riconoscendo il suo valore e il suo potenziale.

La sua voce si è raffreddata, anche perché l’australiano è risultato positivo a un metabolita della cocaina (benzoilecgonina) in un test effettuato a Maiorca. Nonostante questo, Kyrgios ha espresso un giudizio positivo sulle capacità di Sinner, riconoscendo il suo progresso e la sua evoluzione nel gioco. Kyrgios ha elogiato Sinner, definendolo uno dei migliori colpitori di palla che il tennis abbia mai visto. Il tennista australiano ha sottolineato come Sinner sia diventato uno dei migliori battitori di servizio di precisione del circuito, un aspetto che ha migliorato notevolmente nel corso degli ultimi mesi.