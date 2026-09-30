Shakira prova un vino di 200 anni a Madrid: “Pura ensoñación”

Shakira, la cantante colombiana, ha vissuto un momento unico durante il suo giorno di riposo a Madrid, condividendo l’esperienza su Instagram. La star ha provato un vino di 200 anni in un locale storico, esprimendo ammirazione e stupore per l’esperienza. L’evento si è svolto durante il suo soggiorno nella capitale spagnola, dove ha avuto modo di vivere momenti di connessione con la cultura e l’arte.

Un’esperienza sensoriale unica

Durante il suo giorno di riposo, Shakira ha visitato il Corral de La Morería, un tablao storico situato vicino al Palacio Real. L’esperienza ha suscitato emozioni intense, con la cantante che ha espresso come il momento abbia toccato le sue “fibras”, ricordandole l’importanza dell’arte per la sua umanità. “Solo la cultura può salvarci”, ha scritto su Instagram, sottolineando il valore del patrimonio culturale.

Pubblicità

La prova del vino di 200 anni ha lasciato un’impronta indelebile.

La cantante ha condiviso dettagli su come ha provato il vino, utilizzando una pipeta per assaggiare una sola gota. “Una sola gota è tutta una esplosione di sabor”, ha commentato, evidenziando l’unicità dell’esperienza. La reazione di Shakira è stata di stupore e meraviglia, con la frase “No sé si merezco beber este vino tan preciado” che ha espresso il suo profondo rispetto per l’antichità e la qualità del prodotto.

Un’esperienza che va oltre il gusto

Il momento non si è limitato al vino, ma ha incluso anche la visita a un locale iconico, dove la cantante ha potuto immergersi nella cultura spagnola. La sua interazione con il locale e con la sua storia ha rafforzato il legame tra arte e tradizione. “En esta era de la mentira digital, esto es pura verdad”, ha scritto, sottolineando l’importanza di momenti autentici e veri.

Shakira ha trovato un momento di connessione con la cultura e l’arte.

La cantante, inoltre, ha condiviso dettagli su come ha trascorso il suo giorno di riposo a Madrid, condividendo le sue attività e i suoi gusti. L’esperienza del vino di 200 anni è diventata un momento di riflessione e di apprezzamento per la ricchezza del patrimonio culturale. La sua reazione ha suscitato interesse e ammirazione tra i fan, che hanno apprezzato la sua sincerità e la sua connessione con la cultura. Shakira continua con la sua gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” a Madrid, con 12 concerti in programma. Dopo il suo giorno di riposo, la cantante si prepara a tornare in scena, con l’obiettivo di continuare a condividere la sua arte e la sua passione con il pubblico.