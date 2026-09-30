Il magnate bulgaro Iliyan Filipov ucciso a colpi di arma da fuoco

Il magnate bulgaro Iliyan Filipov, proprietario del club di calcio Botev Plovdiv, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella città di Plovdiv, a circa 120 chilometri a est di Sofia. L’omicidio, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, ha suscitato scalpore e preoccupazione in tutta la Bulgaria. Secondo le fonti del Ministerio del Interior, l’attentato è stato commesso da ignoti e ha causato la morte del 53enne imprenditore, che è rimasto ferito in testa da un proiettile, probabilmente sparato da un’area boschiva vicino al suo domicilio.

Un imprenditore di successo e un club storico

Iliyan Filipov era il fondatore e direttore generale della PIMK, una delle principali aziende di trasporti in Bulgaria. Dal 2000, l’azienda ha espanso le sue attività in diversi settori, tra cui costruzioni, e ha operato in diversi paesi europei. Filipov era anche proprietario di una terminal ferroviaria privata a Plovdiv, utilizzata per il trasporto di merci verso la Turchia e l’Asia. Il Botev Plovdiv, club di calcio fondato nel 1912, è il team più antico del paese e rappresenta un simbolo della cultura sportiva bulgara.

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La sua morte ha scosso la comunità locale e ha acceso dibattiti su questioni di sicurezza e criminalità. La polizia ha chiuso le entrata e le uscite della città per evitare la fuga del responsabile, ma al momento non è chiaro il movente dell’omicidio. Il direttore della polizia di Plovdiv, Vasil Kostadinov, ha confermato che l’arma utilizzata è stata un’arma da fuoco, ma non ha fornito ulteriori dettagli sull’indagine.

La sua attività imprenditoriale ha avuto un impatto significativo sul settore dei trasporti bulgari.

Un passato segnato da indagini e misteri

La emisora Nova TV ha ricordato che una delle aziende di Filipov era stata oggetto di indagini per un presunto traffico di cocaina, ma le indagini non hanno portato a risultati definitivi. Nonostante questo, il magnate era riconosciuto come un uomo di successo e un leader nel settore dei trasporti. La sua morte ha lasciato un vuoto nel mondo imprenditoriale e sportivo bulgaro. Il Botev Plovdiv, che ha visto la sua storia intrecciata con la vita di Filipov, ora dovrà affrontare un momento di profonda crisi. L’omicidio ha messo in luce le tensioni e le sfide che il paese deve affrontare, non solo in ambito sportivo ma anche in quello economico e sociale.

Le indagini sull’omicidio sono in corso e non è chiaro il movente.

La comunità bulgara, in particolare quella di Plovdiv, è in lutto per la perdita di un uomo di spicco, che ha contribuito al progresso del paese in diversi settori. La sua morte rappresenta un evento drammatico e un segno di quanto possa essere fragile la sicurezza in un paese in fase di trasformazione. La polizia continuerà le indagini per chiarire i dettagli dell’omicidio e per garantire la sicurezza della città.