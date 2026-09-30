Manchester City: “Le accuse di frodo finanziario sono una teoria della congiura”

Il Manchester City ha rifiutato le accuse di frodo finanziario avanzate dalla Premier League, definendole una “teoria della congiura” e sostenendo che siano basate su falsità. In un video interno rivolto ai propri dipendenti, Ferran Soriano, presidente del club, ha sottolineato che le accuse sono errate e che il club ha fornito prove sufficienti per dimostrare che i fondi non provengono dal proprietario. L’annuncio è stato reso pubblico il 30 settembre 2026.

Le accuse di frodo finanziario e la risposta del club

Secondo quanto riferito, la Premier League ha avanzato accuse di frodo finanziario contro il Manchester City, sostenendo che i fondi utilizzati per la squadra provengono da fonti non autorizzate. Soriano ha respinto tali accuse, affermando che si tratta di una “teoria della congiura” e che le prove presentate dal club sono state ignorate. Il presidente ha sottolineato che il club ha fornito documenti bancari, testimonianze e altre prove per dimostrare che i fondi non provengono dal proprietario.

Pubblicità

Un caso che dura da due anni

Le accuse sono state presentate dopo due anni di indagini e Soriano ha espresso sorpresa per il fatto che la Commissione della Premier League abbia dato un parere che supporta la teoria della congiura. Il presidente ha affermato che il club ha fornito prove sufficienti per dimostrare che le accuse sono false e che non si ripeteranno. Inoltre, ha sottolineato che le accuse sono state presentate in modo errato e che non c’è alcuna base reale per tali affermazioni.

Il Manchester City ha ribadito che le accuse sono basate su falsità e che il club ha sempre collaborato con la Commissione, fornendo tutte le prove necessarie. Soriano ha anche sottolineato che le accuse non solo sono errate, ma rappresentano un attacco alla reputazione del club e alla sua gestione finanziaria. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi, con la Premier League che dovrà valutare le prove presentate. La questione ha suscitato reazioni da parte di esperti e osservatori del settore, che hanno espresso preoccupazione per la gravità delle accuse e per la mancanza di trasparenza da parte della Premier League. Il Manchester City, però, continua a sostenere che le accuse sono infondate e che il club è stato vittima di una campagna di diffamazione. La situazione potrebbe evolvere nei prossimi mesi, con ulteriori dibattiti e possibili azioni legali.

La risposta del Manchester City ha rafforzato la sua posizione di difesa, ma ha anche messo in luce le tensioni tra il club e la Premier League. La questione rimane un tema di dibattito nel mondo del calcio, con implicazioni non solo per il club, ma anche per l’intero settore sportivo. La verità, per ora, rimane in sospeso, con le parti che continuano a presentare le proprie versioni dei fatti.