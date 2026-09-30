Santiago Luna punta a sconfiggere Aleksandre Topuria: “Non è il potere di Ilia”

Santiago Luna, lottatore mexicano in carriera, si prepara al prossimo incontro contro Aleksandre Topuria, in programma il 21 novembre al UFC Qatar. L’evento segna il terzo combattimento del calciatore per la UFC, un’occasione per Santiago per cercare il trampolino per il ranking del peso gallo. Durante un’intervista, il lottatore ha sottolineato le differenze tra Aleksandre e il suo fratello Ilia, affermando che il potere di Topuria non è paragonabile a quello del campione. “Su poder no es el de Ilia”, ha detto, mettendo in luce le sue aspettative per la sfida.

Confronto con Bryce Mitchell e stile di lotta

Santiago Luna ha anche espresso la sua opinione su Bryce Mitchell, considerandolo un avversario più pericoloso di Aleksandre in tutti i contesti. Questo commento arriva dopo la sua sconfitta contro Mitchell nel mese di giugno. Inoltre, ha chiarito il suo approccio al duello: “Garantizo che en la lucha no me va a tirar, yo hacía lucha grecorromana e por eso estoy muy emocionado en que quiera intentar algún derribo come le hizo a Bekzat Almakhan y Colby Thicknesse”. Questo piano si basa sulla sua esperienza nella lotta greco-romana, un’abilità che potrebbe influenzare il risultato del match.

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Commenti su Aleksandre Topuria e le sue capacità

Durante l’intervista, Santiago ha anche criticato le capacità di Aleksandre, sottolineando la sua mancanza di potenza e volume. “Tiene escasez de golpeo, su volumen no es el mejor, su poder no es el de su hermano y lo que más quiere hacer es copiarle a Ilia”, ha detto. Queste parole sono state accompagnate da un’analisi del passato di Topuria, che ha subito sconfitte in precedenti combattimenti. “A Aleksandre ya lo tocaron hace años, y cuando lo tocan se hace bola”, ha aggiunto, mettendo in evidenza la sua convinzione.

Il lottatore ha anche espresso la sua intenzione di mettersi in mostra durante il match, sottolineando la sua capacità di combattimento. En el momento en que se ponga pegado a mí el que va a salir volando va a ser otro, ha detto, indicando la sua fiducia nel potenziale di vittoria. Inoltre, ha espresso l’idea di un confronto diretto con Aleksandre, sottolineando la sua esperienza e la sua preparazione per il match.

Con il prossimo incontro, Santiago Luna cerca di consolidare la sua posizione nella UFC e di raggiungere il ranking del peso gallo. La sua preparazione e la sua strategia sono state chiaramente esposte durante l’intervista, con un atteggiamento determinato e una visione chiara del duello. La sfida contro Aleksandre Topuria rappresenta un’opportunità per Santiago, che punta a dimostrare la sua forza e la sua abilità in un ambiente competitivo come la UFC.

Lo che più vuole fare è copiare il fratello Ilia, ha aggiunto Santiago, sottolineando come Topuria si ispiri al suo campione. Questo commento arriva in un contesto in cui il lottatore ha espresso la sua convinzione di poter sconfiggere il suo avversario, sfruttando le sue caratteristiche di lotta greco-romana e la sua esperienza in combattimento. La sua preparazione e la sua strategia sono state chiaramente esposte, con un atteggiamento determinato e una visione chiara del duello. Il match tra Santiago Luna e Aleksandre Topuria rappresenta un’occasione importante per il lottatore mexicano, che punta a dimostrare la sua forza e la sua abilità in un ambiente competitivo come la UFC. La sua determinazione e la sua preparazione sono state chiaramente esposte, con un atteggiamento di fiducia e una visione chiara del duello.