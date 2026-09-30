Fidalgo affronta la sfida del Betis in Champions: “Siamo otto giocatori per tre posizioni”

Alvaro Fidalgo, centrocampista del Real Betis, ha espresso la sua determinazione a fronte della sfida della squadra che gioca in Champions League, sottolineando la concorrenza interna nel centrocampo. Il giocatore, che ha giocato 78 minuti con la squadra messicana contro il Perù, ha rivelato di concentrarsi sul miglioramento continuo, indipendentemente dal tempo che gli viene concesso. Fidalgo, tornato in Spagna dopo un periodo in Messico, affronta una situazione di forte competizione per conquistare un posto fisso nella squadra.

La sfida del Betis in Champions

Fidalgo ha riconosciuto la difficoltà di giocare in una squadra che partecipa alla Champions League, ma ha espresso la sua volontà di crescere e di sfruttare le opportunità offerte dal suo allenatore, Manuel Pellegrini. Il giocatore ha anche commentato le voci di mercato che circolavano durante l’estate, sottolineando che non c’è stato alcun ritorno in Messico. La sua situazione al Betis è un ulteriore passo nella sua carriera, con la squadra che si prepara a una nuova stagione in una competizione di alto livello.

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Il Betis ha otto giocatori per tre posizioni, con molti di loro che hanno vinto la Champions League o hanno partecipato a mondiali.

La concorrenza nel centrocampo non ha cambiato il suo approccio alla stagione, ma ha reso la situazione più impegnativa. Il giocatore ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno in Spagna e ha ribadito la sua volontà di migliorare ogni giorno, anche se il tempo a disposizione è limitato.

Concorrenza e ambizione

Fidalgo ha spiegato che il Betis ha otto giocatori per tre posizioni, con molti di loro che hanno vinto la Champions League o hanno partecipato a mondiali. Questo livello di competizione non ha cambiato il suo approccio alla stagione, ma ha reso la situazione più impegnativa. Il giocatore ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno in squadra e ha ribadito la sua volontà di migliorare ogni giorno, anche se il tempo a disposizione è limitato. Dopo il match contro il Perù, Fidalgo ha partecipato a una conferenza stampa, dove ha parlato della sua situazione al Betis e della sua prospettiva per la stagione. Il giocatore ha anche menzionato la sua soddisfazione per il ritorno in squadra e la sua determinazione a fare la differenza. La sua esperienza con la squadra messicana ha contribuito a rafforzare la sua posizione al Betis, dove la concorrenza è forte ma la motivazione è alta.

Il Real Betis, che gioca in Champions League, ha un centrocampo ricco di talenti, e Fidalgo sa che dovrà dimostrare il suo valore per ottenere un posto fisso. La sua determinazione e la sua capacità di crescere in ogni momento di gioco saranno chiave per il suo successo nella squadra spagnola. Con l’arrivo della nuova stagione, il giocatore si prepara a affrontare le sfide con la mente aperta e la motivazione alta. La sua esperienza in Messico e il suo ritorno in Spagna hanno creato una situazione unica, ma Fidalgo ha dimostrato di essere pronto a affrontare la sfida. La sua determinazione e la sua capacità di adattarsi al contesto del Betis saranno fondamentali per il suo successo nella squadra che gioca in Champions League.