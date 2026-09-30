Renfe lancia il Pase Vía con sconti fino al 90% per i viaggi ricorrenti

Renfe ha lanciato il Pase Vía, un nuovo sistema di abbonamento per i viaggi in treno che offre sconti fino al 90% rispetto ai biglietti tradizionali. L’iniziativa, introdotta a inizio 2026, è destinata a chi viaggia frequentemente per motivi di lavoro, studio o visite familiari. Dopo 9 mesi di attività, il servizio ha registrato 2.068.990 viaggi effettuati, dimostrando un forte interesse da parte dei passeggeri. Il Pase Vía permette di calcolare in modo personalizzato i risparmi ottenibili in base alle routine di spostamento, grazie a una simulazione digitale disponibile sul sito della compagnia.

Un’alternativa flessibile per i viaggi ricorrenti

Il Pase Vía opera su un modello flessibile: si paga solo per i tragitti effettivamente compiuti, e il tasso di sconto aumenta in base alla frequenza d’uso. Questo sistema si adatta al profilo di ogni viaggiatore, semplificando notevolmente il processo di acquisto e pagamento. L’abbonamento è disponibile per i tragitti in treni Avant, e i biglietti per il periodo ottobre-dicembre 2026 sono già in vendita. L’obiettivo è offrire una soluzione economica e conveniente per chi ha bisogno di spostamenti ricorrenti.

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Il sistema di calcolo personalizzato aiuta i viaggiatori a confrontare i costi. Grazie a una calcolatrice online, i passeggeri possono stimare i risparmi ottenibili in base alle loro routine di movimento. Questa funzione, resa disponibile da Renfe, è stata annunciata dal ministro Óscar Puente sui suoi social media. L’idea è di rendere più accessibile e sostenibile il trasporto ferroviario, riducendo i costi per i viaggiatori più frequenti.

Un’idea nata da un’idea del ministro

Il Pase Vía è stato presentato dal ministro degli Affari di Trasporti e Mobilità Sostenibile, Óscar Puente, che ha sottolineato il successo dell’iniziativa. “Sta registrando un grande interesse”, ha dichiarato il ministro, aggiungendo che il sistema è stato progettato per aiutare i viaggiatori a pianificare meglio i loro spostamenti. L’obiettivo è offrire una soluzione economica e conveniente per chi ha bisogno di spostamenti ricorrenti.

Il Pase Vía rappresenta un’innovazione nel settore dei trasporti, combinando flessibilità e economicità. Grazie al sistema di calcolo personalizzato, i viaggiatori possono confrontare i costi tra l’acquisto tradizionale e l’abbonamento, scegliendo la soluzione più adatta alle loro esigenze. L’idea, nata da un’idea del ministro, ha già visto un’adottazione significativa, con oltre 2 milioni di viaggi effettuati in poco più di un anno. Questo risultato conferma l’efficacia del modello e la sua capacità di rispondere a una domanda reale nel mercato dei trasporti. Renfe si posiziona come alternativa seria per i viaggi ricorrenti. Con un sistema che si adatta alle esigenze individuali, la compagnia offre una soluzione economica e flessibile per chi ha bisogno di spostamenti frequenti. L’obiettivo finale è non solo ridurre i costi, ma anche promuovere una mobilità sostenibile, in linea con le politiche del governo italiano.