Alcaraz cerca di ripetere la vittoria di Sampras a Tokio

Carlos Alcaraz ha iniziato con successo la difesa del titolo al Open di Tokio, vincendo contro Alex Michelsen con una rimonta che lo ha portato a un record di 17 vittorie consecutive dal momento in cui ha perso la finale del Godó 2025. Il giocatore spagnolo, che ha recuperato le sue condizioni dopo un periodo di riposo e un infortunio alla mano, ha dimostrato una freschezza mentale insolita per l’età della stagione. La sua vittoria ha suscitato paragoni con Pete Sampras, l’ultimo tenista a vincere due titoli consecutivi al torneo giapponese.

Una rimonta che ha lasciato il segno

Alcaraz ha dovuto affrontare un’azione intensa da parte di Michelsen, che lo ha portato in svantaggio di 2-4 nel primo set. Il giocatore spagnolo ha poi mostrato una capacità di rimonta eccezionale, recuperando il set con tre palle di set e portando a casa la vittoria con un punteggio di 7-6(1), 4-6 e 6-1. La sua performance ha suscitato commenti positivi, con Alcaraz che ha espresso soddisfazione per la sua capacità di adattarsi alle condizioni della pista e al clima. Le sensazioni sono diverse, ha detto il campione, sottolineando come la pista più lenta rispetto alle coperte abbia richiesto un aggiustamento del suo gioco.

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Un record da battere

La vittoria di Alcaraz a Tokio rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera, con un record di 17 vittorie consecutive. Questo risultato lo porta a essere il primo giocatore in grado di ripetere il successo al torneo giapponese, un traguardo che solo Sampras ha raggiunto in passato. Il giocatore spagnolo, che ha vinto sette grandi titoli, ha espresso la sua determinazione a proseguire con questa striscia di successi. Devo mettere tutte le mie forze per firmare un’altra rimonta, ha dichiarato Alcaraz.

Il prossimo match di Alcaraz sarà contro Matteo Arnaldi, un avversario con cui ha già vinto in precedenti occasioni. Il giocatore italiano, classificato al 37° posto, è un avversario di alto livello, ma Alcaraz ha dimostrato di non temere i test a lungo termine. La sua capacità di rimonta e la sua freschezza mentale lo hanno reso un candidato forte per vincere il torneo. La sua vittoria a Tokio potrebbe segnare un altro passo avanti nella sua carriera, portandolo sempre più vicino a un record che solo Sampras ha mai raggiunto. Nonostante i successi, Alcaraz ha anche affrontato alcune sfide, come la lesione alla mano e la partecipazione alla Laver Cup, dove ha mostrato una resistenza notevole. La sua capacità di recuperare e di rimanere concentrato ha dimostrato una maturità che lo ha portato a essere uno dei migliori giocatori del circuito. La sua performance a Tokio ha suscitato attenzione e interesse, con molti che vedono in lui un futuro promettente nel mondo del tennis.

Alcaraz ha vinto a Tokio dopo una rimonta contro Michelsen

Ha raggiunto un record di 17 vittorie consecutive

Ha espresso la sua determinazione a ripetere il successo di Sampras

La sua vittoria a Tokio non è solo un successo personale, ma un segno di una carriera in crescita. Alcaraz, con la sua freschezza mentale e la sua capacità di rimonta, si sta affermando come uno dei migliori giocatori del circuito. La sua performance ha suscitato attenzione e interesse, con molti che vedono in lui un futuro promettente nel mondo del tennis.