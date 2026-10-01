Franco Mastantuono, attaccante della Fiorentina, ha espresso la sua delusione per non essere stato incluso nella lista dei 26 giocatori selezionati per il Mondiale 2026. L’attaccante argentino, che ha giocato contro la Bolivia con la sua squadra nazionale, ha riconosciuto il dolore per l’esclusione, ma ha anche sottolineato la sua soddisfazione per il momento positivo che sta vivendo in Italia. “È brutto non essere in lista per il Mondiale, ma sono contento in Italia e ho cambiato un po’ la mia vita”, ha detto Mastantuono, che ha trovato nel calcio italiano una nuova opportunità per crescere.

Un momento di maturità e crescita

Mastantuono ha sottolineato come la sua nuova fase nella squadra argentina lo abbia portato a un livello più maturo e preparato per fare la sua strada nel gruppo. “Sono arrivato in un momento molto più maturo e preparato per fare un posto stabile nella squadra”, ha affermato. L’attaccante ha anche espresso il suo desiderio di continuare a lavorare per la nazionale, riconoscendo l’importanza del suo momento positivo, legato al cambio di aerei che ha portato in Italia.

Pubblicità

La fiducia di Scaloni e la sua libertà

Il tecnico argentino Lionel Scaloni ha espresso la sua fiducia in Mastantuono, considerandolo un talento da prendere in considerazione con attenzione. “È un talento che bisogna prendersi cura, come a Franco”, ha detto Scaloni, che ha chiesto pazienza per permettere ai giovani di sviluppare il loro potenziale. L’attaccante ha ringraziato pubblicamente la libertà concessogli dal tecnico argentino sul campo, che ha contribuito al suo buon momento.

Un gruppo di talenti in crescita

Scaloni ha anche cercato di frenare l’euforia intorno a una generazione che ha dato grandi speranze a Argentina. L’allenatore ha incluso Mastantuono insieme a giocatori giovani come Leonel Flores e Nico Paz in un gruppo che deve crescere senza pressione eccessiva. “Sono contento di essere stato incluso in questo gruppo e di poter continuare a crescere”, ha concluso Mastantuono, che guarda al futuro con ottimismo. Mastantuono ha anche riconosciuto l’importanza del momento positivo che sta vivendo in Italia, legato al cambio di aerei che ha portato in Italia. “Me siento muy bien desde que fui a Italia y cambié un poco mi vida”, ha detto, riferendosi al suo stato d’animo attuale. L’attaccante ha anche espresso il suo apprezzamento per la libertà concessogli da Scaloni, che ha contribuito al suo buon momento.

Mastantuono non è stato incluso nella lista per il Mondiale 2026.

Ha espresso la sua delusione, ma anche la sua soddisfazione per il momento in Italia.

Scaloni ha espresso fiducia in Mastantuono e ha chiesto pazienza per il suo sviluppo.