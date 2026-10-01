Mancini lascia a 9 giocatori a Coverciano: gli esclusi dalla trasferta in Francia

Roberto Mancini ha deciso di lasciare a Coverciano nove giocatori della squadra azzurra per la trasferta in Francia, in vista del match contro la Turchia. Dei 33 calciatori convocati, nove resteranno a casa per proseguire il lavoro in vista dell’ultimo appuntamento con la Turchia, previsto a Bologna. I giocatori esclusi sono Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano. I nove calciatori sosterranno nel pomeriggio una seduta specifica insieme a una parte dello staff tecnico e del team performance, composto da Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi.

Una scelta strategica per la preparazione

La decisione di Mancini di lasciare alcuni giocatori a Coverciano è volta a recuperare energie in vista di venerdì, quando si disputerà la partita contro la Turchia. Il commissario tecnico ha apportato alcune modifiche alla gestione del gruppo in vista della trasferta parigina. Per la sfida contro i Bleus, invece, Mancini ritroverà a disposizione alcuni elementi rimasti ai margini nell’ultimo incontro. Tra i possibili titolari figurano Nicolò Barella e Gianluca Mancini, entrambi candidati a partire dal primo minuto a Parigi. La squadra si prepara al match in programma domani sera allo Stade de France di Saint-Denis, con calcio d’inizio alle 20:45. La partita farà parte del girone di Nations League, in cui gli azzurri si sono distinti con un successo netto ottenuto a Bursa contro la Turchia, battuta 4-1. La gestione del gruppo rimane un aspetto cruciale per il successo della Nazionale.

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Chi viaggerà con la squadra

Con loro viaggeranno anche Daniel Maldini, Zoma e Ricci, pronti a giocarsi le proprie chance nel confronto con la Francia. La decisione di Mancini di non includere alcuni giocatori nella trasferta riflette una strategia mirata a ottimizzare la preparazione della squadra. I nove calciatori esclusi saranno impegnati in sessioni specifiche per rafforzare la loro condizione fisica e mentale. Questa scelta potrebbe influenzare le dinamiche interne della squadra, soprattutto in vista di un confronto importante come quello contro la Francia.

La preparazione della squadra si concentra su elementi chiave per la prossima sfida. Mancini ha scelto di concentrare le risorse su giocatori considerati fondamentali per la partita in Francia. La gestione del gruppo, con modifiche alla rotazione, rappresenta un passo importante per la continuità del successo azzurro. La squadra si appresta a un impegno cruciale, con la possibilità di rafforzare la sua posizione nel girone.

Honest Ahanor

Nicolò Cambiaghi

Diego Coppola

Daniele Ghilardi

Samuele Inacio

Eddy Kouadio

Rolando Mandragora

Massimo Pessina

Alessandro Romano