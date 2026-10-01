Tyson Fury e Anthony Joshua, amichevoli: “Spero di poterci prendere una birra dopo la lotta”

Il 1° ottobre 2026, durante la presentazione del loro atteso incontro di boxe a Cardiff, Tyson Fury e Anthony Joshua hanno mostrato un clima di buona collaborazione e amicizia, con battute e commenti leggeri che hanno reso l’evento più divertente che mai. L’incontro, previsto per il 11 dicembre, segnerà la prima volta in cui i due ex campioni del mondo si affronteranno in ring, dopo una decade di dibattiti e polemiche su chi fosse il miglior pugile britannico.

Un incontro che unisce le due grandi stelle del boxe

Entrambi i pugili hanno espresso la loro soddisfazione per l’organizzazione dell’evento, che si terrà sul suolo del Regno Unido, a Cardiff. Fury, 38 anni, ha sottolineato l’importanza del momento, dicendo che “è il momento di pagare l’affitto e io non pago”, un modo ironico per riferirsi al fatto che il combattimento è stato organizzato in un luogo diverso da Londra, dove si era inizialmente previsto. Joshua, 37 anni, ha riconosciuto che “famiglie si sono distaccate per chi vincerà”, ma ha espresso la sua gioia per essere lì, “per combattere e completare il mio destino prima di lasciare questo mondo”.

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Fury ha anche commentato i loro corpi e stili molto diversi, dicendo: “Sono qui come il campione del mondo di peso pesante con la costituzione più rara nella storia del sport”, aggiungendo che è “calvo, grasso, barbuto, brutto, lento e pesante, tutto il precedente”. Joshua ha confermato le sue parole, dicendo “è vero”, mentre Fury ha continuato a elogiare il suo avversario, chiamandolo “scolpito come un olimpionico di marmo”, ma anche “che cade ogni volta che viene colpito alla mandibola”.

Un’amicizia che non ha mai smesso di esistere

Nonostante le battute e le sfide, i due pugili hanno mantenuto un clima di rispetto e amicizia. Durante la conferenza stampa, hanno ricordato una sessione di sparring di oltre dieci anni fa, quando Joshua era ancora un amator. Fury ha detto che Joshua è “un modello da seguire e l’emblema del boxe britannico per anni”, mentre Joshua ha risposto che “non so se posso fidarmi di te”, un commento che ha suscitato risate e risposte ironiche da parte di Fury.

Il combattimento, che si preannuncia come uno dei più importanti nella storia del boxe britannico, ha visto anche un elogio da parte di Turki Alalshikh, presidente della Federazione Saudita del Boxe, per l’organizzazione dell’evento. La somma della paga per i due pugili è stimata intorno ai 200 milioni di dollari, con Frank Warren, promotor del team di Fury, che ha espresso la sua soddisfazione per l’importanza del loro incontro. Concludendo, l’atmosfera durante la presentazione del combattimento è stata positiva e amichevole, con Fury che ha già espresso l’idea di invitare Joshua a una birra dopo la lotta: “Spero che dopo questa lotta possiamo prendere una birra insieme”, ha detto, aggiungendo che “non importa se vinciamo, perdiamo o pareggiamo, combatteremo prima e poi ci prenderemo una birra. Che ne pensi?”.