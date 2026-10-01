Qinwen Zheng apre con vittoria a Pechino, Badosa e Siniakova proseguono la loro corsa

La prima giornata del torneo WTA Pechino 2026 ha visto il debutto vincente della cinese Qinwen Zheng, che ha sconfitto in due ore e quarantasette minuti la connazionale Han Shi con il punteggio di 7-6(6), 4-6, 6-2. La wild card ha aperto con una vittoria solida, confermando la sua forma in vista del torneo. Tra i successi anche quelli di Paula Badosa e Katerina Siniakova, che hanno superato rispettivamente l’australiana Daria Kasatkina e la polacca Magda Linette, proseguendo la loro corsa nel torneo. Altri nomi di spicco hanno chiuso la giornata con vittorie decisive, tra cui Kimberly Birrell, che ha sconfitto Aoi Ito in un’ora e un minuto, e Alina Charaeva, che ha rimontato contro Yulia Starodubtseva in una partita di tre ore e quattordici minuti.

Qinwen Zheng, il debutto vincente di casa

La tennista cinese Qinwen Zheng ha aperto il torneo WTA Pechino 2026 con una vittoria solida, sconfiggendo la connazionale Han Shi in due ore e quarantasette minuti. La wild card ha dominato il primo set con un tiebreak, ma ha subito un’alternanza di parziale con la sua avversaria. La vittoria di Zheng ha rafforzato la sua posizione come favorita nel torneo, con un’ottima forma e un’ottima preparazione. La sua vittoria ha dato un segnale positivo per la presenza cinese nel torneo.

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Altri successi in campo

Accanto al successo di Qinwen Zheng, altre tenniste hanno confermato la loro forza. Paula Badosa, la spagnola, ha superato l’australiana Daria Kasatkina in due ore e quarantuno minuti, con un punteggio di 4-6, 7-6(7), 6-4. Katerina Siniakova, la ceca, ha battuto Magda Linette in un’ora e trenta, dimostrando una forma in costante crescita. Altri nomi di spicco come Kimberly Birrell, Sonay Kartal e Camila Osorio hanno chiuso la giornata con vittorie decisive, con Birrell che ha sconfitto Aoi Ito in un’ora e un minuto, dopo aver vinto a Seoul. Alina Charaeva ha rimontato contro Yulia Starodubtseva in una partita di tre ore e quattordici minuti.

La seconda giornata del torneo di Pechino prevede un fitto programma di incontri per completare il primo turno. Tra i nomi di spicco, si segnala il derby americano tra Ashlyn Krueger e Sofia Kenin, che ha visto la vittoria di Krueger in un’ora e sedici minuti. Inoltre, Katie Volynets ha superato Robin Montgomery in due ore e ventisei minuti, mentre Storm Hunter ha battuto Yu Jun Lin in un’ora e sette minuti. La russa Anastasia Zakharova ha annichilito Yushan Shao in cinquantanove minuti, mentre Kamilla Rakhimova ha regolato Marina Ribera Bassols in un’ora e cinquantatré minuti. La britannica Harriet Dart, proveniente dalle qualificazioni, ha eliminato Yihan Qu in due ore e cinquantanove minuti, mentre Lin Zhu ha sorpreso Alycia Parks in un’ora e sedici minuti.

Con tante vittorie e prestazioni solide, il torneo WTA Pechino 2026 si sta rivelando un evento di alto livello, con tenniste di alto calibro che si sfidano in un ambiente competitivo e stimolante. La prossima giornata promette di portare ulteriori sorprese e risultati di grande interesse, con un’attenzione particolare alle tenniste cinesi, spagnole e ceche che si stanno dimostrando in forma eccellente.