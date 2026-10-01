Sia vende metà della sua discografia a una compagnia svedese per 180 milioni

Sia ha venduto il 50% della sua discografia a una compagnia svedese, Pophouse, per circa 180 milioni di dollari. L’operazione, annunciata da TMZ e non ancora ufficializzata, prevede la condivisione dei diritti delle canzoni, senza che la cantante perda i benefici derivanti da emittenti, streaming, radio e altre forme di distribuzione. La vendita non implica un’uscita definitiva dalle attività musicali, ma un accordo strategico per sfruttare il potenziale del catalogo.

Una strategia consolidata

Pophouse, nota per le sue acquisizioni di cataloghi di artisti di alto livello, ha già firmato accordi simili con nomi come KISS, Cindy Lauper, Swedish House Mafia, Tina Turner e Avicii. L’obiettivo è acquisire musica di alto valore per il mercato globale, mantenendo una collaborazione con i cantanti. Sia, con oltre 500 canzoni nella sua discografia, si inserisce in questa strategia, con brani iconici come “Chandelier”, “Cheap Thrills” e “Unstoppable”. La vendita non interrompe i diritti di Sia, ma ne permette la condivisione con Pophouse. Questo modello di collaborazione permette a entrambe le parti di beneficiare dei ricavi derivanti da streaming, radio e altre forme di distribuzione. La cantante continuerà a ricevere un compenso per le sue canzoni, anche se non in totale esclusiva.

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Un divorzio che potrebbe influire

Secondo informazioni di TMZ, il divorzio tra Sia e il marito Dan Bernad potrebbe aver condizionato questa decisione. L’operazione potrebbe influire sulle divisioni finanziarie derivanti dal catalogo, con circa 165 milioni di dollari che riguardano canzoni create prima del matrimonio e altri 15 milioni in sospeso. Questo aspetto potrebbe rappresentare un fattore di incertezza nel processo di separazione. La decisione di Sia non segna la fine del suo impegno nella musica, ma rappresenta un passo strategico per ottimizzare i diritti del suo catalogo. L’accordo con Pophouse sembra essere un ulteriore tassello in una strategia di gestione del catalogo che mira a massimizzare i profitti nel mercato musicale globale. La vendita rappresenta un momento significativo per Sia, che continua a generare reddito attraverso la sua musica, anche se non più in totale esclusiva. L’accordo con Pophouse sembra essere un ulteriore tassello in una strategia di gestione del catalogo che mira a massimizzare i profitti nel mercato musicale globale. La decisione, se confermata, potrebbe influenzare anche il futuro delle sue attività artistiche e commerciali.

180 milioni di dollari per la vendita del 50% della discografia

Condivisione dei diritti senza interruzione delle attività musicali

Accordo simile a quelli con KISS, Cindy Lauper e altri artisti

Divorzio con Dan Bernad potrebbe influire sulle divisioni finanziarie

La decisione di Sia di vendere parte del suo catalogo segna un momento importante nella sua carriera, ma non segna la fine del suo impegno nella musica. L’operazione, se confermata, potrebbe rappresentare un modello per altri artisti che cercano di ottimizzare i loro diritti in un mercato in continua evoluzione.