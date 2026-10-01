FC Barcelona chiarisce: “L’espedito non è stato riaperto”

FC Barcelona ha chiarito che l’espedito relativo al caso Negreira non è stato riaperto, confermando che non è mai stato chiuso. Il club ha sottolineato che la documentazione presentata dal Real Madrid è stata ricevuta dalla UEFA, ma non ha portato all’apertura di un nuovo procedimento. L’organismo ha confermato che la revisione e l’indagine sono in corso, ma non è stato dato alcun segno di riapertura o reattivazione del caso. Il club ha ribadito che non ha ricevuto alcun nuovo richiamo né alcun traslato relativo alla denuncia del Real Madrid.

La posizione del club

Il club catalano ha ribadito che non ha ricevuto alcun nuovo richiamo né alcun traslato relativo alla denuncia del Real Madrid. “A data d’oggi, non è stato fatto alcun nuovo richiamo al FC Barcelona”, ha spiegato il comunicato. Il club ha anche ricordato che, dal momento in cui l’indagine è iniziata, ha continuato a ottenere la licenza UEFA senza problemi e a partecipare alle competizioni. L’espedito è stato aperto a inizio 2023 con la designazione di due investigatori, che hanno svolto le attività ritenute opportune.

Pubblicità

Legislazione e procedimenti in corso

Secondo quanto spiegato nel comunicato, l’espedito è soggetto a quanto deciderà il procedimento penale in corso in Spagna. Il club ha precisato che la documentazione fornita dal Real Madrid sarà valutata nel contesto dell’indagine già esistente. “Il testo della UEFA si riferisce esplicitamente, in due occasioni, a una ricerca e revisione ‘in corso'”, ha aggiunto il club. Non è stato dato alcun pronunciamento sul contenuto o sul valore della documentazione presentata.

Il club ha ribadito che non ha aperto, riaperto o reattivato alcun espedito. L’unico commento è stato che la documentazione è stata ricevuta e valutata nel contesto dell’indagine già in corso. FC Barcelona ha anche allegato il testo della UEFA, in inglese, per ulteriore chiarimento. Il club ha ribadito che non ha dato alcun commento sul fondo della questione.

Il comunicato ha anche menzionato altri argomenti, come il premio al miglior gol del mese di settembre, l’arrivo di Raphinha a Barcellona e l’ingaggio di Brian Fariñas, unico giocatore culé in questa stagione. Tuttavia, il focus principale rimane sul caso Negreira e la posizione del club rispetto all’indagine in corso. Il FC Barcelona ha quindi confermato che l’espedito non è stato riaperto, ma rimane in corso. Il club ha mantenuto la sua posizione di attenzione e rispetto nei confronti delle richieste e delle procedure UEFA, senza aprire nuovi procedimenti. L’espedito è stato aperto a inizio 2023 e i due investigatori hanno svolto le attività ritenute opportune.

Il comunicato ha anche sottolineato che la documentazione presentata dal Real Madrid è stata ricevuta e valutata nel contesto dell’indagine già esistente. Il club ha ribadito che non ha dato alcun pronunciamento sul fondo della questione e che non ha aperto, riaperto o reattivato alcun espedito. L’unico commento è stato che la documentazione è stata ricevuta e valutata nel contesto dell’indagine già in corso. Il FC Barcelona ha quindi confermato che l’espedito non è stato riaperto, ma rimane in corso e sarà valutato nel contesto dell’indagine già avviata. Il club ha mantenuto la sua posizione di attenzione e rispetto nei confronti delle richieste e delle procedure UEFA, senza aprire nuovi procedimenti.