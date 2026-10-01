Morbosità intorno a Sinner, Musetti torna in scena

Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, ha espresso preoccupazione per la morbosità intorno a Jannik Sinner, sottolineando come la ricerca di notizie su di lui abbia superato i limiti. Nello stesso tempo, ha sottolineato le possibilità di Lorenzo Musetti di tornare protagonista nel circuito. L’analisi è arrivata durante l’ultima puntata di Tennismania, in onda su OA Sport, che ha ripercorso le ultime settimane del tennis internazionale.

La situazione di Sinner e la sua assenza

Jannik Sinner, il giocatore italiano più seguito, ha scelto di rimanere in Italia anziché partecipare al Masters 1000 di Pechino. La decisione, spiegata da Ambesi, è stata fatta con intenzione e non è stata una scelta casuale. “Poteva andare o non andare, ha fatto questa scelta ed è rimasto in Italia”, ha detto il giornalista. L’assenza di Sinner ha suscitato numerose chiacchiere, spesso inutili, ma Ambesi ha sottolineato che è parte del gioco. Attorno a Jannik c’è morbosità nella caccia di notizie e gente che si finge esperta di cose che non conosce.

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Musetti: un anno di stop e un ritorno in vista

Lorenzo Musetti, invece, ha visto un anno di stop per infortuni e problemi di salute. Tre infortuni muscolari, una frattura al dito e un colpo di calore a New York hanno messo in pausa la sua stagione. Nonostante ciò, il giocatore ha riuscito a ripulire la sua immagine, superando accuse di comportamento in campo. “Musetti ha giocato poco in questo 2026, ma in quel poco che è stato in campo ha fatto vedere di avere ripulito la sua immagine”, ha osservato Ambesi. Il giocatore, però, non ha rimediato al problema principale: la mancanza di partecipazione ai tornei. Ora non gli rimane che chiudere, per quanto possibile, nel migliore dei modi l’annata e prepararsi al massimo in vista del 2027.

Il ritorno di Musetti potrebbe essere un’occasione per tornare protagonista, soprattutto con la prossima stagione. “Sembra che tornerà per il Masters 1000 cinese e dovremo fidarci ovviamente di lui e del suo staff che sanno meglio di tutti noi quali sono le sue condizioni e gli eventuali rischi”, ha sottolineato Ambesi. La preparazione fisica sarà fondamentale per permettergli di tornare al top.

L’Italia ha chiuso quattro anni positivi, ma la semifinale della BJK Cup non è stata sufficiente a soddisfare le aspettative. “L’Italia chiude 4 anni positivi ma ora, oggettivamente, non vale la semifinale della BJK Cup”, ha detto Ambesi. La squadra ha visto un’ottima prestazione di Paolini, che ha portato avanti la squadra con una delle sue migliori prestazioni dell’anno. Tuttavia, la manifestazione l’ha vinta la Cechia, che per Ambesi era la squadra nettamente favorita.

Non solo la BJK Cup, ma anche i tornei di Pechino e Shanghai stanno prendendo tutto l’interesse delle prossime settimane. “Non solo, si sta giocando in Cina ed i tornei di Pechino e Shanghai prenderanno tutto l’interesse delle prossime settimane”, ha sottolineato il giornalista. La Cina, con i suoi tornei, è diventata un punto di riferimento per il tennis internazionale, e i giocatori si stanno preparando per affrontare le sfide che si prospettano. Con la prossima stagione, il tennis italiano dovrà fare i conti con le sfide di Sinner e Musetti, ma anche con le opportunità che si aprono con i nuovi tornei e le nuove sfide. Il futuro è incerto, ma le possibilità di crescita sono evidenti.