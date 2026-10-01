Luka Modric e le emozioni del Balón de Oro: “Podía oír sus lágrimas”

Luka Modric ha vinto il Balón de Oro 2026, un traguardo che ha suscitato emozioni intense e un momento memorabile, raccontato da Pascal Ferré, ex direttore di France Football. Il croato, all’epoca 33 anni, ha ricevuto la notizia della vittoria in modo inaspettato e profondamente commosso. Ferré ha rivelato come la chiamata, fatta poco prima della cerimonia, è stata accompagnata da un silenzio emotivo, durante il quale ha potuto sentire le lacrime del campione. La vittoria, che ha unito emozioni personali e una carriera di successi, è diventata un momento simbolo per il calcio.

Un momento di silenzio e emozione

La chiamata di Ferré a Modric, poco prima della cerimonia del Balón de Oro, è diventata un episodio simbolo di una vittoria non solo sportiva, ma anche personale. Modric, che aveva già vinto il trofeo nel 2018, ha ricevuto la notizia con un silenzio che ha lasciato impressionato il giornalista. Podía oír sus lágrimas, ha raccontato Ferré, sottolineando l’intensità delle emozioni del croato. Il momento è stato così intenso che Modric, dopo un breve silenzio, ha chiesto se fosse vero, e Ferré ha risposto: “No hables de ello”, evitando di commentare la notizia.

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Le emozioni di Modric e la sua reazione

Modric, dopo aver ricevuto la chiamata, ha espresso emozioni difficili da descrivere. “Tengo muchísimas emociones difíciles de expresar”, ha detto, ricordando come il momento fosse stato unico. Il croato ha anche condiviso con Ferré il suo stato d’animo, spiegando che non aveva risposto alla chiamata perché aveva visto il numero di Ferré e sapeva cosa stava per dirgli. Me invadió la emoción y no pude responderte, ha raccontato Modric, mostrando come la vittoria fosse un evento che lo aveva sconvolto profondamente. La vittoria del Balón de Oro 2026 per Modric rappresenta un traguardo che ha unito emozioni personali e una carriera di successi. Il momento della chiamata, raccontato da Ferré, ha reso ancora più speciale questa vittoria, dimostrando come il calcio possa toccare le emozioni più profonde di un atleta. La storia di Modric e del Balón de Oro continua a ispirare, con un mix di passione, dedizione e emozioni intense.

La reazione di Modric alla notizia della vittoria ha lasciato un’impronta indelebile. Il croato, pur essendo abituato a successi, ha mostrato una profonda emozione che ha colpito anche il giornalista. La sua risposta alla chiamata, sebbene breve, ha rivelato un momento di profonda commozione. El día que me llamaste para decírmelo y no contesté, no fue porque estuviera ocupado, ha spiegato Modric, rivelando come la notizia lo avesse sconvolto al punto da non riuscire a rispondere. Questo episodio ha reso il momento della vittoria ancora più speciale, un ricordo che rimarrà per sempre.

La vittoria del Balón de Oro 2026 per Modric non è solo un traguardo sportivo, ma anche un momento di emozione e riflessione. La sua reazione alla notizia, raccontata da Ferré, ha reso chiaro quanto il calcio possa toccare le emozioni più profonde di un atleta. Il momento della chiamata, accompagnato da un silenzio emotivo, ha lasciato un’impronta indelebile, dimostrando come la passione per il gioco possa superare ogni limite.