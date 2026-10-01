Manolo Lama parla delle pressioni subite da GOL: “Nunca retiramos nada”

Manolo Lama ha rivelato le pressioni subite durante la sua esperienza al canale sportivo GOL, sottolineando che “nunca retiramos nada”. L’esperto giornalista, in un’intervista su Radio MARCA, ha parlato della sua lunga collaborazione con GOL TV, un canale che ha segnato la sua carriera. L’annuncio della chiusura del canale ha suscitato molte domande, e Lama ha spiegato come le pressioni da parte di alcuni club hanno influenzato la sua attività. L’informazione è stata resa pubblica in un contesto che mette in luce l’impatto della sua figura nel mondo dello sport.

Le pressioni da parte dei club

Manolo Lama ha descritto come i club, tra cui il Barça, il Madrid e il Sevilla, avessero spesso espresso disappunto per le immagini mostrate dal canale. “Cada vez que sacábamos una imagen dolorosa para algún club automáticamente llamaban para que tratáramos de retirarla”, ha spiegato. Tuttavia, il giornalista ha sottolineato che il team non ha mai ceduto a queste richieste: “Tengo que decir que nunca, nunca, nunca retiramos nada”. Questo atteggiamento ha contribuito a mantenere l’integrità del canale, anche se ha portato a tensioni con alcune entità sportive.

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La scomparsa di GOL TV

Manolo Lama ha riconosciuto che la chiusura di GOL TV era “una muerte anunciada”. Secondo il giornalista, il canale è stato gradualmente ridotto, con una strategia di “muriendo poquito a poquito”. L’esperienza di Lama ha visto il canale crescere e svilupparsi, ma anche affrontare sfide significative. “Nosotros hasta el último día, hasta el último segundo del último programa, lo dimos todo”, ha affermato, sottolineando l’impegno del team fino all’ultimo momento.

Il canale, noto per il suo informativo sportivo “El Golazo”, ha avuto un impatto notevole nel settore. Il formato, che combinava informazioni, reportaggi e dibattiti, ha contribuito a elevare la competizione tra i programmi sportivi. “Me da pena que desaparezcan los informativos”, ha riconosciuto Lama, che crede che la presenza di diverse offerte sportive abbia spinto tutti a migliorare il loro prodotto. “El gran favorecido siempre era el espectador”, ha concluso, mettendo in evidenza l’importanza del pubblico.

La chiusura di GOL TV rappresenta un momento cruciale per il giornalismo sportivo in televisione. Manolo Lama, con il suo impegno e la sua integrità, ha lasciato un’eredità significativa. La sua esperienza al canale ha dimostrato come la libertà di informazione possa essere un valore prezioso, anche se a volte mette in discussione le relazioni con le istituzioni sportive. Manolo Lama ha anche ricordato l’apertura di un informativo sportivo di due ore, un’audace scelta che ha contribuito a distinguere GOL TV. “Fuimos valientes”, ha affermato, sottolineando l’audacia del team. L’esperienza di Lama ha mostrato come la combinazione di reportaggi, informazioni e dibattiti potesse elevare il livello dei programmi sportivi. La sua voce, sempre chiara e diretta, ha reso GOL TV un canale di riferimento per molti appassionati.

La chiusura di GOL TV ha suscitato riflessioni su come il giornalismo sportivo possa evolversi e adattarsi alle nuove esigenze. Manolo Lama ha espresso rammarico per la scomparsa dei programmi informativi, sottolineando l’importanza del pubblico come grande beneficiario. La sua esperienza al canale rappresenta un esempio di come la verità e l’integrità possano coesistere con la libertà di espressione, anche se a volte a scapito di relazioni con entità sportive.