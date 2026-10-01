Thiago Pitarch e Morante firmano la vittoria in onore di Ceuta

La squadra Under-20 della Spagna, allenata da Paco Gallardo, ha sconfitto 2-0 il Messico in un incontro dedicato a Ceuta, giocato a Cerro del Espino. I gol sono arrivati grazie a Thiago Pitarch e Morante, due giovani talenti che hanno messo in mostra la loro classe. La partita, giocata in un clima di festa e orgoglio, ha visto la Spagna mantenere il controllo del gioco e dimostrare la sua superiorità, nonostante un’azione di rimpiazzo durante la seconda metà.

Un omaggio alla città con un risultato di qualità

Il match, organizzato in onore di Ceuta, ha visto la squadra spagnola giocare con un’attenzione particolare al contesto storico e culturale. La vittoria non è stata solo un risultato sportivo, ma un atto simbolico che ha rafforzato il legame tra i giocatori e la comunità. Thiago Pitarch, in particolare, ha messo in mostra la sua abilità con un gol di testa, mentre Morante ha completato la rimonta con un tiro potente. La reazione del pubblico e la dedizione dei giocatori hanno reso la partita un momento di grande emozione.

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La squadra ha dimostrato una maturità tecnica e tattica, con un’organizzazione che ha reso difficile per il Messico trovare spazi.

La strategia di Gallardo e la sua squadra

Paco Gallardo ha scelto di giocare con un undici formato da campioni di Europa Under-19, dimostrando la sua fiducia nei confronti dei giovani talenti. La squadra ha mantenuto un controllo costante del gioco, nonostante un momento di tensione nella seconda metà. I cambi hanno portato una freschezza che ha permesso a Morante di trovare il gol decisivo. La squadra ha dimostrato una maturità tecnica e tattica, con un’organizzazione che ha reso difficile per il Messico trovare spazi. La vittoria ha rafforzato la reputazione della squadra spagnola come una delle migliori del continente. La partita ha visto la Spagna giocare con una certa serietà, anche se non ha espresso il livello di intensità visto nella prima parte. La squadra ha mantenuto la sua coesione e ha dimostrato di essere pronta per affrontare le sfide future. La vittoria è stata un ulteriore passo avanti per una generazione che si sta affermando come una delle più promettenti del calcio europeo.

Thiago Pitarch e Morante hanno segnato i gol decisivi.

La partita è stata giocata in onore di Ceuta.

Paco Gallardo ha scelto di giocare con un undici formato da campioni di Europa Under-19.

La vittoria ha rafforzato la reputazione della squadra spagnola come una delle migliori del continente.

La squadra spagnola ha dimostrato una grande professionalità e una forte unità. La vittoria è stata un momento di orgoglio per la comunità e un’ulteriore conferma della forza della squadra. La partita ha visto la Spagna giocare con una certa serietà, anche se non ha espresso il livello di intensità visto nella prima parte. La squadra ha mantenuto la sua coesione e ha dimostrato di essere pronta per affrontare le sfide future. La vittoria è stata un ulteriore passo avanti per una generazione che si sta affermando come una delle più promettenti del calcio europeo.