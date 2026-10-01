Guardiola e il Manchester City: un legato in bilico tra successi e scandali finanziari

Il Manchester City e il suo allenatore Pep Guardiola si trovano al centro di un dibattito acceso dopo l’indagine finanziaria condotta dalla Premier League, che ha portato a una condanna del club per frodi. Matthew Syed, columnista del quotidiano britannico The Times, ha pubblicato un articolo durissimo in cui mette in discussione il ruolo di Guardiola, accusandolo di non aver visto o di aver ignorato le irregolarità finanziarie che hanno danneggiato il club. L’articolo, apparso il 30 settembre 2026, ha suscitato reazioni forti tra i tifosi e il mondo del calcio.

Un legato in bilico tra successi e scandali

Il Manchester City, sotto la guida di Guardiola, ha vinto sei titoli di Premier League e una Champions League, ma ora si trova a fare i conti con un passato che, secondo Syed, è stato “adulterato”. L’articolo sottolinea come il club fosse “pagato da contratti adulterati”, “alimentato da compagnie adulterate” e che l’intera era del club possa essere definita “adulterata”. Syed non nasconde la sua indignazione e chiede se Guardiola, conosciuto per la sua abilità tattica, abbia visto o non abbia visto le irregolarità.

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Guardiola è un grande stratega, ma il suo legato è legato a un periodo in cui la magia era fatta dai contabili. L’articolo sottolinea che il successo del club non è stato solo frutto del talento dell’allenatore, ma anche di un sistema finanziario irregolare. Syed si chiede se Guardiola abbia avuto conoscenza di queste irregolarità e, se sì, se abbia scelto di ignorarle o di non agire.

Due alternative: fraude o miope?

Il columnista si pone due domande: o Guardiola sapeva delle frodi e quindi non è un visionario, ma un “fraude”, o non lo sapeva e quindi è la persona più “miope”. Syed aggiunge una tercera possibilità: l’ipocrisia. L’articolo, che ha suscitato reazioni forti, non nasconde la sua critica, ma non nega il successo di Guardiola. Guardiola ha sempre sostenuto il club, ma il suo silenzio durante l’indagine ha suscitato domande. Dopo la condanna del club, Guardiola ha espresso il suo sostegno e ha dichiarato: “Voglio che ogni tifoso del Manchester City sappia che sono qui; più che mai”. L’allenatore ha anche sottolineato il suo legame con il club, il presidente Ferran, i giocatori e i tifosi. “Sono sempre stato, sono e sarò sempre dietro al mio club”, ha detto.

Il dibattito tra successo e responsabilità non è finito. Il Manchester City, pur essendo un club di successo, deve affrontare le conseguenze delle sue azioni passate. Syed, con il suo articolo, ha aperto una discussione che coinvolge non solo il club, ma anche il suo allenatore. La questione non è solo finanziaria, ma anche etica e morale. Il calcio, come sport, è sempre stato legato a questioni di integrità, e il Manchester City, con il suo passato, si trova a fare i conti con un’immagine che potrebbe essere compromessa.