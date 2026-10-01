Noor Ben Yessef: “7 de cada 10 comentarios en mis redes son insultos racistas”

Noor Ben Yessef, periodista hispanomarroquí, ha denunciado durante una entrevista en el programa de Radio MARCA “Otra Ronda” que “7 de cada 10 comentarios en mis redes son insultos racistas”. La periodista, que se define como “hispana marroquí” por su arraigo cultural y familiar con Marruecos, ha explicado que, a pesar de su identidad no haya cambiado, los comentarios en redes sociales han aumentado en número y en agresividad. Ben Yessef, que ha trabajado en Antena 3 y ahora forma parte del equipo de La Séptima, ha destacado la importancia de la pluralidad en los medios y la necesidad de que tanto los periodistas como los entrevistados reflejen esa diversidad.

Identidad y pluralidad en los medios

Ben Yessef ha reivindicado su doble pertenencia cultural y ha señalado que, a pesar de ello, se enfrenta a prejuicios y estereotipos en los medios. “Yo me defino como hispana marroquí porque tengo mucho arraigo social, cultural y familiar con Marruecos y soy española, sevillana”, ha explicado. La periodista ha insistido en que la pluralidad no debe ser un concepto abstracto, sino una realidad que se refleje en la selección de entrevistados y en la visión de los contenidos. “Nosotros nacemos con la idea del progresismo, que no significa nada más y nada menos que aumentar derechos sociales, aumentar libertades y mantener las igualdades”, ha afirmado.

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La nueva etapa en La Séptima

La periodista ha anunciado que se incorpora a La Séptima, una cadena de televisión que nace con la intención de promover la diversidad y la pluralidad. Ben Yessef ha explicado que su decisión de dejar Antena 3 se tomó en enero, aunque se hizo pública en mayo. “Me fui en enero, aunque lo hice público en mayo”, ha dicho. La periodista ha destacado que la propuesta de La Séptima fue inesperada y orgánica, y que la decisión de cambiar de carrera se basó en su sueño profesional. “Ha sido todo tan inesperado y tan orgánico que me emociona porque no sabes lo que la vida te va a deparar cuando decides ser valiente”, ha asegurado.

Ben Yessef también ha hablado de su experiencia como entrevistadora en el podcast “Acento Noor”, donde ha conversado con personas de diferentes perfiles, incluyendo políticos y deportistas. “Me gusta conversar con personas que tienen pensamientos diferentes al mío”, ha explicado. Para ella, la capacidad de dialogar con personas con opiniones distintas es una característica clave del periodismo. “En esta profesión nos juzgan por todo”, ha afirmado, y ha destacado que ha aprendido a enfrentar esas críticas a lo largo de su carrera.

La periodista ha rechazado las teorías de que su salida de Antena 3 estaba relacionada con diferencias con la línea editorial o con una incorporación prevista en La Séptima. “Ha sido todo tan inesperado y tan orgánico que me emociona porque no sabes lo que la vida te va a deparar cuando decides ser valiente”, ha asegurado. Ben Yessef espera que figuras como Isabel Díaz Ayuso, Pablo Iglesias o Santiago Abascal se incorporen a La Séptima, y ha insistido en que la cadena quiere ser plural y no tiene intención de ocultar su visión progresista.