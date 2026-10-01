Feliciano López presenta causa per intromissione al diritto all’onore e alla privacy

Feliciano López, ex tennista spagnolo e ex marito di Alba Carrillo, ha presentato una causa per intromissione al diritto all’onore e alla privacy contro la presentatrice e attrice spagnola. L’azione legale nasce da anni di tensioni e dichiarazioni pubbliche da parte di Alba Carrillo, che ha continuato a parlare del loro passato e a criticare il suo ex marito. La causa, presentata da una società legale, riguarda l’intromissione nel diritto all’onore e alla privacy, con accuse di diffamazione e di utilizzo di dichiarazioni offensive per danneggiare la reputazione di López.

Una relazione in tensione da anni

Feliciano López e Alba Carrillo si sono sposati nel 2015, ma la loro relazione è sempre stata segnata da conflitti. Dopo il divorzio, Alba Carrillo ha continuato a parlare del loro passato in modo pubblico, spesso con espressioni offensive. Secondo quanto rivelato da Paloma García-Pelayo, giornalista del programma ‘Y ahora Sonsoles’, López ha deciso di agire per mettere fine a queste polemiche. La causa, presentata da una società legale, è stata ammessa a trámite e potrebbe portare a una risposta da parte di Alba Carrillo, che finora non si è pronunciata.

Pubblicità

Le accuse di Alba Carrillo e le reazioni

Alba Carrillo ha usato termini come “papanatas”, “patético” e “infiel” per descrivere Feliciano López, accusandolo di infedeltà e di non aver raggiunto il successo che meritava. Queste dichiarazioni, secondo Pilar Vidal, hanno spinto López a prendere una decisione definitiva. La sua causa non è motivata da interessi economici, ma da un desiderio di silenzio e di protezione della sua immagine. La situazione, che ha visto anni di tensioni, potrebbe ora prendere una forma legale con l’ingresso in tribunale. Le controversie tra i due si sono intensificate negli ultimi anni, con Alba Carrillo molto attiva in televisione e in social media. Il programma ‘Y ahora Sonsoles’ ha raccolto alcune delle sue dichiarazioni, che hanno alimentato il conflitto. La causa di Feliciano López rappresenta un passo significativo per chiudere una relazione che ha visto anni di conflitti e accuse reciproche. La risposta di Alba Carrillo, tuttavia, rimane ancora da vedere.

La causa è stata ammessa a trámite e potrebbe portare a una risposta da parte di Alba Carrillo.

Le dichiarazioni di Alba Carrillo hanno alimentato anni di tensioni e accuse.

La situazione tra Feliciano López e Alba Carrillo è diventata un caso di interesse pubblico, con le loro dichiarazioni che hanno alimentato dibattiti e polemiche. La decisione di López di agire legalmente segna un punto di svolta in una relazione che ha visto anni di tensioni e accuse. La risposta di Alba Carrillo, tuttavia, rimane ancora da definire, e il caso potrebbe evolvere in modo imprevedibile.

Feliciano López presenta causa per intromissione al diritto all’onore e alla privacy

La causa riguarda l’intromissione nel diritto all’onore e alla privacy

Alba Carrillo ha usato espressioni offensive nei confronti di López

La causa è stata ammessa a trámite e potrebbe portare a una risposta

La relazione tra Feliciano López e Alba Carrillo ha visto anni di tensioni e accuse reciproche, con Alba Carrillo che ha continuato a parlare del loro passato in modo pubblico. La decisione di López di presentare una causa rappresenta un passo significativo per proteggere la sua immagine e il suo diritto all’onore e alla privacy. La risposta di Alba Carrillo, tuttavia, rimane ancora da vedere, e il caso potrebbe evolvere in modo imprevedibile.