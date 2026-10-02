Emirati Arabi avvertono Regno Unito prima della sanzione al Manchester City

Emirati Arabi hanno avvertito il Regno Unito di poter ridurre gli investimenti nel Paese in base alla gravità della sanzione che potrebbe colpire il Manchester City, in seguito all’indagine sulla gestione finanziaria del club. L’annuncio arriva mentre il club inglese, accusato di aver defraudato oltre 1000 milioni di euro tra il 2009 e il 2018, ha presentato la sua difesa, dichiarando di essere “inocente”. La Premier League ha già stabilito che il club è stato dichiarato colpevole da una commissione indipendente, ma il verdetto finale è atteso per gennaio.

Impatto economico e posizioni contrastate

Secondo Bloomberg, i vertici degli Emirati Arabi hanno espresso preoccupazione per le sanzioni che potrebbero essere imposte al Manchester City, che potrebbero variare da multe economiche a una riduzione di punti o addirittura l’espulsione dal fútbol professionistico. Queste misure potrebbero influenzare l’“appetito per investimenti e compromessi a livello nazionale” nel Regno Unito, un tema che ha suscitato tensioni tra i due Paesi. Gli Emirati Arabi, che hanno investito oltre 30 milioni di sterline negli ultimi cinque anni in settori chiave come difesa, scienza e tecnologia, hanno anche programmato una cumbre con il Regno Unito per ottobre.

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Un portavoz di Downing Street ha ribadito che “nessuno è al di sopra della legge” e che i responsabili dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni. Tuttavia, alcuni membri del governo inglese si sono mostrati frustrati per la posizione degli Emirati Arabi, che sembrano non aver riconosciuto le irregolarità finanziarie del Manchester City per quasi una decade.

La difesa del Manchester City e le reazioni

Il Manchester City, acquistato nel 2008 da un fondo di investimento degli Emirati Arabi, ha presentato l’appello, sostenendo di non essere colpevole. L’indagine ha rivelato che il club ha sfruttato patrocinati gonfiati, molti dei quali provenienti proprio dagli Emirati Arabi. La Premier League ha già stabilito la colpevolezza del club, ma il verdetto finale è atteso per gennaio. Il club ha sostenuto di essere innocente e ha presentato la sua difesa. Il tecnico del club, José Mourinho, ha espresso dure critiche, sostenendo che “non si può tornare indietro, si è fatto molto danno”. Intanto, il primo ministro britannico, Andy Burnham, aveva espresso preoccupazione per la possibilità di perdere i proprietari del club, ma ha dovuto ritrattare le sue dichiarazioni dopo aver riconosciuto l’impatto dell’affare.

Il Manchester City ha presentato l’appello per le irregolarità finanziarie.

La Premier League ha stabilito la colpevolezza del club, ma il verdetto finale è atteso per gennaio.

Emirati Arabi hanno avvertito il Regno Unito di poter ridurre gli investimenti in base alla gravità della sanzione.

La situazione rappresenta un momento di tensione tra due Paesi con relazioni economiche e sportive molto strette. Mentre il Manchester City cerca di difendersi, gli Emirati Arabi monitorano attentamente l’evolversi della situazione, con l’obiettivo di proteggere gli interessi economici del loro paese. La decisione finale potrebbe avere conseguenze significative non solo per il club, ma anche per le relazioni internazionali tra Regno Unito e Emirati Arabi.