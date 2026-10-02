Honest Ahanor si unisce all’Under 21 di Baldini dopo il ritiro con la Nazionale Maggiore

Honest Ahanor ha lasciato il ritiro della Nazionale Maggiore a Coverciano per unirsi all’Under 21 di Silvio Baldini. Il difensore del Crystal Palace, classe 2008, non ha seguito la squadra di Roberto Mancini a Parigi per il match di Nations League contro la Francia, rimanendo invece a allenarsi nel centro federale toscano. Ora, dopo aver concluso il periodo con la squadra maggiore, si prepara a entrare a pieno diritto nel gruppo degli Azzurrini. L’arrivo di Ahanor al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia è in programma nelle prossime ore, dove la squadra si è rientrata dopo la vittoria in Armenia.

Un passo verso la fase finale dei Campionati Europei

Ahanor sarà a disposizione per l’impegno di lunedì a Pescara contro la Polonia, uno scontro diretto decisivo per strappare il pass per la fase finale dei Campionati Europei di categoria. La sua partecipazione all’Under 21 rappresenta un’opportunità importante per il giovane difensore. La scelta di non seguire la squadra maggiore non ha seguito un piano predefinito, ma è stata una decisione volta a massimizzare la sua crescita e la sua esperienza in un ambiente più adatto alle sue caratteristiche.

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La strategia di Baldini per il futuro

Il tecnico Silvio Baldini ha accolto Ahanor nel gruppo degli Azzurrini con l’obiettivo di integrarlo al meglio nel prossimo ciclo di gare. La squadra, tornata dal successo in Armenia, si prepara a un impegno cruciale contro la Polonia, dove il talento del Crystal Palace potrebbe giocare un ruolo chiave. La sua presenza nel gruppo non è solo un vantaggio tattico, ma anche un segnale di fiducia nel potenziale di Ahanor.

La decisione di Ahanor di lasciare la Nazionale Maggiore non ha suscitato alcun dibattito, poiché si tratta di una scelta che risponde a una logica di sviluppo personale e di squadra. Il difensore, che ha dimostrato di essere in grado di adattarsi a diversi contesti, ha scelto di concentrarsi su un ambiente che gli permetta di sviluppare ulteriormente le sue qualità. La sua partecipazione all’Under 21 di Baldini potrebbe rappresentare un’occasione unica per fare esperienza in un contesto più adatto alle sue caratteristiche. Con l’arrivo di Ahanor, l’Under 21 si prepara a un impegno cruciale, con l’obiettivo di raggiungere la fase finale dei Campionati Europei. La sua partecipazione al match contro la Polonia potrebbe essere un momento chiave per il suo percorso di crescita. La scelta di non seguire la squadra maggiore è volta a massimizzare la sua esperienza in un ambiente più adatto alle sue caratteristiche.