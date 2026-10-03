Álex Márquez, sancionado: “Non solo mi ha spinto, ma anche a un altro”

Il pilota spagnolo Álex Márquez ha subito una sancione per un incidente avvenuto durante la gara al Sprint del Gran Premio di Japón di MotoGP, disputata al circuito di Motegi. L’incidente, che ha coinvolto anche Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio, ha causato l’uscita di tutti e tre i piloti dalla gara. Márquez ha espresso rammarico per l’accaduto, riconoscendo di aver commesso un errore in curva 3 che ha danneggiato anche gli altri due piloti.

Errore in curva 3 che ha causato incidente

Durante la fase iniziale della gara, Márquez ha tentato di superare Fabio Di Giannantonio imitando la manovra di Pedro Acosta, che aveva precedentemente superato in curva 3. Tuttavia, l’azione ha causato un contatto tra i tre piloti, con conseguenze gravi per tutti. Márquez ha riconosciuto l’errore e ha espresso rammarico per l’impatto avuto sui compagni di gara.

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Sancione e reazione del pilota

Il Panel di Comisari ha deciso di sanzionare Márquez con due passi in più durante la gara lunga di Motegi. Il pilota ha accettato la decisione e ha espresso la sua volontà di riprendersi nella prossima gara. Márquez ha anche riconosciuto che l’errore, pur piccolo, ha avuto conseguenze significative, soprattutto in una gara in cui i piloti erano molto vicini. Il pilota ha anche espresso rammarico per l’incidente e ha riconosciuto di aver commesso un errore che ha danneggiato anche altri due piloti. Márquez ha inoltre riconosciuto che l’azione non era conforme alle regole della MotoGP, pur essendo avvenuta in una fase iniziale della gara. Il pilota ha espresso la sua volontà di riprendersi nella prossima gara e di migliorare la sua tecnica.

Reazioni e conseguenze

La sancione ha causato un impatto significativo sulla classifica di Márquez, che ha perso posizioni nella gara. Il pilota ha anche espresso la sua volontà di riprendersi nella prossima gara e di migliorare la sua tecnica. Márquez ha inoltre riconosciuto che l’errore, pur piccolo, ha avuto conseguenze significative, soprattutto in una gara in cui i piloti erano molto vicini. Il pilota ha anche espresso rammarico per l’incidente e ha riconosciuto di aver commesso un errore che ha danneggiato anche altri due piloti. Márquez ha inoltre riconosciuto che l’azione non era conforme alle regole della MotoGP, pur essendo avvenuta in una fase iniziale della gara. Il pilota ha espresso la sua volontà di riprendersi nella prossima gara e di migliorare la sua tecnica.

Il pilota ha anche espresso rammarico per l’incidente e ha riconosciuto di aver commesso un errore che ha danneggiato anche altri due piloti. Márquez ha inoltre riconosciuto che l’azione non era conforme alle regole della MotoGP, pur essendo avvenuta in una fase iniziale della gara. Il pilota ha espresso la sua volontà di riprendersi nella prossima gara e di migliorare la sua tecnica. Il pilota ha anche espresso rammarico per l’incidente e ha riconosciuto di aver commesso un errore che ha danneggiato anche altri due piloti. Márquez ha inoltre riconosciuto che l’azione non era conforme alle regole della MotoGP, pur essendo avvenuta in una fase iniziale della gara. Il pilota ha espresso la sua volontà di riprendersi nella prossima gara e di migliorare la sua tecnica.