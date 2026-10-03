Griglia di partenza F1 2026: Verstappen in testa, Hamilton e Antonelli in Q3

La griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain 2026, svoltosi sul circuito di Sepang, ha visto Max Verstappen (Red Bull Racing) conquistare la pole position, seguito da Lewis Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli (Mercedes) nella sessione Q3. La classifica finale, però, è stata influenzata da diverse penalità assegnate a diversi piloti per violazioni delle regole tecniche. La gara, valida come sedicesimo round del calendario F1 2026, si terrà domani, domenica 4 ottobre, con la partenza dal circuito di Sepang, in Malesia.

Verstappen in testa, Hamilton e Antonelli in Q3

Max Verstappen ha dominato le qualifiche, registrando il miglior tempo nella sessione Q3 con un tempo di 1:35.130, confermando la sua leadership nella competizione. Lewis Hamilton, al volante della Ferrari, ha chiuso la sessione in seconda posizione, a +0.298 secondi, mentre Kimi Antonelli (Mercedes) ha preceduto George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) nella stessa sessione. La Ferrari, con Hamilton e Leclerc, ha mostrato una buona performance, ma non ha potuto raggiungere la vetta della griglia.

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La pole position di Verstappen conferma la sua supremazia nel momento chiave.

Penalità e conseguenze per alcuni piloti

Le penalità hanno modificato la classifica finale, con Isack Hadjar (Red Bull Racing) che ha perso cinque posizioni per aver montato il settimo motore a combustione interna (ICE) della stagione. Franco Colapinto (Alpine), invece, ha visto scontare quindici posizioni, dieci per l’utilizzo del quinto motore ICE e altre cinque per un incidente a Baku. Arvid Lindblad (Racing Bulls) è stato penalizzato con la partenza dal fondo della griglia per l’introduzione della quinta unità stagionale di motore, turbocompressore e sistema di scarico. Queste penalità hanno ridisegnato la griglia, con alcuni piloti costretti a partire in posizioni più basse rispetto a quelle ottenute durante le sessioni di qualifica. La situazione ha reso la gara più incerta, con un’ampia gamma di possibilità per i piloti che si troveranno a dover affrontare le condizioni di gara con un vantaggio ridotto.

Le altre posizioni e le sessioni di qualifica

Nella classifica Q3, oltre a Verstappen, Hamilton e Antonelli, si sono classificati anche Charles Leclerc, Lando Norris e Oscar Piastri, tutti in posizioni di alto livello. La Mercedes ha mostrato una buona performance con Russell e George Russell, mentre la Ferrari ha visto Hamilton e Leclerc in posizioni di rilievo. Nella sessione Q2, si sono distaccati i piloti di Racing Bulls e Aston Martin, con Liam Lawson e Fernando Alonso che hanno ottenuto buoni risultati. Nella sessione Q1, i migliori tempi sono stati registrati da Nico Hulkenberg (Audi) e Oliver Bearman (Haas F1 Team), con una serie di piloti che hanno chiuso la sessione in posizioni più basse. La griglia finale, però, è stata definitivamente modificata dalle penalità, con alcuni piloti costretti a partire in posizioni non previste durante le qualifiche.

Max Verstappen (Red Bull Racing) – Pole position

Lewis Hamilton (Ferrari) – Secondo tempo

Kimi Antonelli (Mercedes) – Terzo tempo

Charles Leclerc (Ferrari) – Quarto tempo

Lando Norris (McLaren) – Quinto tempo

Oscar Piastri (McLaren) – Sesto tempo

La gara del GP del Bahrain 2026 promette di essere emozionante, con una griglia di partenza che riflette sia le prestazioni durante le qualifiche che le conseguenze delle penalità. I piloti dovranno affrontare le condizioni di gara con una strategia adatta alle nuove posizioni, con la possibilità di un cambiamento di assetto durante la gara. La competizione sarà intensa, con un’ampia gamma di possibilità per tutti i partecipanti.