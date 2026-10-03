Brian May trasforma la Red Special in una ginebra di collezionisti

Brian May, il chitarrista iconico dei Queen, ha reso omaggio alla sua famosa chitarra Red Special in un modo inaspettato: attraverso una ginebra di collezionisti. L’idea nasce da una collaborazione con la distilleria britannica Portobello Road Distillery, che ha realizzato una bottiglia limitata ispirata al simbolo della sua carriera. La ginebra, chiamata Red Special Gin, non è solo un prodotto con il nome del musicista, ma un’opera d’arte che racchiude l’essenza della sua storia. La bottiglia, con design vintage e dettagli legati alla sua vita, è un omaggio al lavoro manuale e alla creatività.

Un progetto che unisce arte e tradizione

May ha partecipato attivamente al processo di creazione della ricetta, selezionando ingredienti che riflettono la sua passione per la natura e la manualità. Tra gli elementi presenti nella ginebra ci sono l’ebano, la radice di liquirizia, la salvia e la naranja calamansi, una varietà di agrumi che il musicista coltiva personalmente in un orto. La bottiglia è numerata in modo consecutivo, aggiungendo un aspetto di raro valore per i collezionisti. La distilleria conserva la bottiglia numero 000002, mentre May si porterà a casa la prima, 000001. Un dettaglio che racconta la sua storia è la moneta di sei penici incorporata nel tappo, un dettaglio che evoca la sua abitudine di usare monete come pua per suonare la Red Special. Questo dettaglio, che ha reso la chitarra un simbolo riconoscibile, ritorna in forma simbolica nella ginebra. La distilleria ha messo in evidenza l’attenzione al dettaglio e la cura nella realizzazione del prodotto, che si sposa con l’approccio manuale di May.

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Un’esperienza di creatività condivisa

La ginebra, con una gradazione alcolica del 42%, sarà disponibile a partire dal 8 ottobre 2026, con la preventa già aperta. La bottiglia ha una capacità di 70 centilitri e si presenta come un’opera d’arte che unisce la musica e la distillazione. May ha commentato il progetto dicendo che, come la chitarra, la Red Special Gin deve essere apprezzata con responsabilità. L’esperienza di creare un prodotto insieme a un’azienda di distillazione rappresenta un’estensione del suo interesse per collaborare con altri creatori.

Un omaggio che va oltre il nome e si traduce in un prodotto unico, con un design ispirato alla sua storia e una ricetta pensata insieme a esperti. La collaborazione con la distilleria ha permesso di creare un’opera che non solo celebra la Red Special, ma anche la passione per la manualità e la creatività. Questo progetto rappresenta un’altra forma di espressione creativa per May, che continua a trovare modi nuovi per rendere omaggio al suo lavoro e alla sua passione.

Red Special Gin: ginebra ispirata alla chitarra di Brian May

Collaborazione con la distilleria Portobello Road Distillery

Bottiglia numerata e con dettagli legati alla storia del musicista

La Red Special, simbolo di una carriera straordinaria, torna a ispirare un’idea completamente diversa, ma con lo stesso spirito di originalità e manualità.

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