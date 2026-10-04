Anthony Gordon in crescita: Tuchel lo elogia dopo tre partite decisive

Anthony Gordon, attaccante del Barcellona, ha registrato un notevole miglioramento durante la sua partecipazione alla fase internazionale con l’Inghilterra, come ha sottolineato il tecnico Thomas Tuchel. Il selezionatore ha espresso apprezzamento per la crescita del giocatore, che ha dimostrato una maggiore confidenza e determinazione in tutti i tre incontri disputati. Tuchel ha sottolineato come Gordon abbia raggiunto un livello superiore, diventando una figura chiave per la squadra.

Un giocatore in costante evoluzione

Secondo Tuchel, Anthony Gordon ha mostrato una maggiore convizione e sicurezza in campo, mantenendo la sua potenza fisica e la capacità di rompere la difesa avversaria. Il tecnico ha espresso soddisfazione per la sua aggressività e la sua determinazione, che lo hanno reso decisivo in ogni partita. “Vedo un giocatore con maggiore convinzione e sicurezza, che ha raggiunto un altro livello”, ha dichiarato Tuchel durante la conferenza stampa dopo la vittoria contro la Croazia.

Pubblicità

Un ritorno al Barcellona in vista

Dopo la conclusione della fase internazionale, Anthony Gordon tornerà al Barcellona per riprendere i normali allenamenti e prepararsi al prossimo match di campionato contro il Getafe, in programma il sabato successivo. L’attaccante, che ha segnato in tutti i tre incontri con l’Inghilterra, è pronto a riprendere la sua posizione nella squadra catalana. Tuchel ha espresso fiducia nel suo ritorno, ritenendolo una risorsa importante per il club. Il tecnico tedesco ha anche sottolineato come il giocatore abbia sfruttato al meglio questa finestra internazionale per riconquistare la sua posizione nel team. “Gordon è stato decisivo in ogni partita e ha dimostrato di essere in grado di guidare la squadra”, ha aggiunto Tuchel. Il giocatore, che ha dimostrato una grande determinazione, è ora pronto a tornare al lavoro e a contribuire al successo del Barcellona.

Con la prossima partita contro la Repubblica Ceca, l’Inghilterra chiuderà la sua lunga pausa internazionale, e Anthony Gordon avrà l’ultimo impegno prima di tornare al club. Il suo percorso con la nazionale ha confermato il suo valore e la sua crescita, con Tuchel che lo ha visto evolvere in modo significativo. Il ritorno al Barcellona è quindi atteso con grande attenzione, con l’attaccante pronto a dare il suo contributo al team. Anthony Gordon ha dimostrato di essere un giocatore in costante crescita, con un livello di prestazioni che ha convinto anche il tecnico Tuchel.

Anthony Gordon ha segnato in tutti i tre incontri con l’Inghilterra.

Tuchel ha espresso apprezzamento per la sua crescita e la sua determinazione.

Il giocatore tornerà al Barcellona per prepararsi al prossimo match contro il Getafe.