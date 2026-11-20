Pep Guardiola, ex allenatore del Manchester City, si trova in Brasile per partecipare a un evento a São Paulo e assistere al match tra l’Esporte Clube Bahia, club appartenente al City Group, e il Coritiba, in programma all’Arena Fonte Nova. L’annuncio è stato reso pubblico attraverso un post su Instagram del club brasiliano, in cui il tecnico spagnolo ha espresso la sua attesa di vedere l’impianto pieno e ha dichiarato: «Vamos a ganar». L’azienda, attraverso il suo CEO Ferran Soriano, ha accompagnato il tecnico nella sua visita a Salvador, dove è prevista una visita alle strutture del club.

Un impegno in Brasile per il City Group

Guardiola, che è anche ambasciatore del City Group, ha sottolineato l’importanza della sua visita in Brasile, dove ha espresso la sua volontà di partecipare attivamente agli eventi legati al club. «Ya que estoy en Brasil, vamos a ver un partido», ha scritto, indicando la sua partecipazione al match del sabato. L’agenda include una visita alle strutture del Bahia a Salvador e la partecipazione a eventi nella capitale. Il CEO del City Group, Ferran Soriano, è presente al fianco del tecnico, dimostrando l’importanza della sua presenza in un Paese chiave per l’azienda.

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Un momento di attenzione per il City Group

La visita di Guardiola in Brasile avviene in un contesto di attenzione per il City Group, che ha seguito un match tra Bahia e Coritiba. L’evento a São Paulo rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione del City Group in America Latina. L’azienda, attraverso il suo CEO, ha dimostrato un forte impegno per il club brasiliano, con la partecipazione attiva del tecnico e del suo team. Guardiola, che ha espresso la sua fiducia nel successo del match, ha anche sottolineato l’importanza di vedere l’impianto pieno, un segno di interesse per il mercato locale. La sua presenza in Brasile non solo rafforza il legame tra il City Group e il club brasiliano, ma anche tra il gruppo e il mercato internazionale. La visita di Guardiola e Soriano rappresenta un’occasione per rafforzare la presenza del City Group in un Paese in cui l’interesse per il calcio è in crescita.

Pep Guardiola in Brasile per un evento e un match

Ferran Soriano accompagna Guardiola a Salvador

La situazione del City Group rimane un tema di attenzione, ma la partecipazione di Guardiola in Brasile rappresenta un momento di connessione tra il gruppo e il mercato locale. L’evento a São Paulo e il match del sabato potrebbero essere un’occasione per rafforzare la presenza del City Group in America Latina, nonostante le situazioni di attenzione recenti.