Il Barça Femminile ha sconfitto il Servette 8-0 in Champions League, con Claudia Pina che ha realizzato il primo hat-trick della sua carriera in Europa. La partita, giocata a Barcellona, ha visto il team catalano dominare per tutta la durata del match, con Pina che ha segnato tre gol e fornito due assist. La vittoria permette al Barça di mantenere il primato nella classifica, insieme al Lyon, e di proseguire la sua striscia di vittorie in Champions League.

Un’esplosione di qualità

Il match ha visto il Barça prendere il controllo fin dalle prime battute, nonostante un avvio un po’ lento. Aitana ha aperto il punteggio al minuto 20, grazie a un pase di Claudia Pina che ha deviato leggermente una difesa avversaria. Dopo questa apertura, il Barça ha continuato a dominare, con Pina che ha giocato un ruolo chiave nella costruzione del gioco. La giocatrice ha servito Aitana per il secondo gol, in una triangolazione dentro l’area che ha visto anche la partecipazione di Serrajordi.

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Un’intera partita di Pina

La prestazione di Claudia Pina è stata eccezionale. Non solo ha segnato tre reti, ma ha anche fornito due assist e provocato un penalti. Il suo hat-trick, il primo in Champions League, ha messo in mostra la sua capacità di guidare l’attacco del Barça. La difesa del Servette, nonostante un gol annullato per fuorigioco, non è riuscita a fermare la squadra catalana. Pina ha anche annullato un altro gol avversario, dimostrando la sua leadership in campo. Il Barça ha continuato a aumentare la sua vantaggio, con Brugts che ha segnato due gol e ha quasi realizzato un doppietto. La squadra ha anche beneficiato di un’ottima gestione del tempo, con Pere Romeu che ha gestito i cambi e ha rimosso Aitana e Hansen, entrambe autrici di gol e assist. La squadra ha chiuso il match con un’altra rete, grazie a un pase di Serrajordi che ha lasciato sola Pina davanti alla porta. La vittoria del Barça contro il Servette conferma la sua superiorità in Champions League. Con questa vittoria, il club catalano ha mantenuto il primato e ha continuato la sua striscia di successi. Claudia Pina, con il suo hat-trick, ha dimostrato di essere una delle migliori giocatrici del campionato e ha contribuito in modo significativo alla vittoria del team.

Il Barça ha vinto 8-0 contro il Servette in Champions League.

Claudia Pina ha segnato tre reti e fornito due assist.

La vittoria permette al Barça di mantenere il primato nella classifica.

La prestazione di Claudia Pina ha messo in mostra la sua capacità di guidare l’attacco del Barça. La vittoria contro il Servette è un altro passo avanti per il Barça Femminile, che continua a dominare in Champions League.