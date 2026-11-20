Il Milan ha espresso interesse per Bruno Fernandes, vedendolo come un potenziale leader del futuro. Il portoghese, in scadenza di contratto con il Manchester United, è stato segnalato come uno dei nomi in lista per il prossimo calciomercato. Il club rossonero cerca giocatori che possano dare forma a una rosa competitiva e anche a una leadership di spessore, come dimostrano le dichiarazioni del patron RedBird Gerry Cardinale. Il Milan non si limita a cercare talenti giovani, ma anche figure esperte e carismatiche, in grado di guidare la squadra in campo e fuori. Tra i nomi in lista, Bruno Fernandes è stato segnalato come un profilo di interesse, nonostante il contratto con i Red Devils preveda un salario inferiore a quello attuale, intorno ai 10-11 milioni di euro a stagione.

Un profilo che piace al Milan

Il 32enne portoghese, noto per la sua leadership e la capacità di guidare le squadre, è visto come un elemento chiave per il futuro del Milan. Il club ha espresso interesse per un ritorno in Italia, dove il portoghese ha già giocato con club come Novara, Udinese e Sampdoria. La sua esperienza e la sua capacità di influenzare il gruppo potrebbero essere un fattore decisivo per il prossimo ciclo rossonero. Tuttosport ha confermato che il Milan monitora attivamente il dossier di Fernandes, che potrebbe essere oggetto di trattative a gennaio.

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Le condizioni e le trattative

Il Manchester United ha avanzato una proposta per il rinnovo del contratto di Fernandes, ma la cifra non è ancora stata definita. Gli inglesi desiderano ridurre lo stipendio del portoghese, ma il suo entourage non ha ancora accettato alcuna offerta. La clausola rescissoria da 65 milioni di euro potrebbe rappresentare un ostacolo, ma il Milan vede in Fernandes un potenziale leader per il futuro. Il portoghese, inoltre, potrebbe parlare con il nuovo tecnico Mauricio Pochettino, che lo ha già seguito in passato, per valutare le opzioni disponibili per il suo futuro professionale.

Le trattative potrebbero essere impostate a gennaio, ma non è previsto un movimento nel mercato invernale per Fernandes. Il giocatore, infatti, è libero di prendere la decisione migliore per la sua carriera, considerando le proposte che potrebbero arrivare da club come l’Arabia Saudita, la Turchia o l’Italia. Il Milan, però, rimane uno dei principali interessati, con l’obiettivo di portare a Milano un leader in grado di guidare la squadra verso i vertici del calcio italiano e europeo.

Il Milan vede in Fernandes un leader in grado di guidare la squadra. Il portoghese, noto per la sua capacità di influenzare il gruppo, potrebbe rappresentare un elemento chiave per il futuro del club. La sua esperienza e la sua capacità di guidare le squadre lo rendono un profilo di interesse per il Milan, che cerca giocatori in grado di dare forma a una rosa competitiva e a una leadership di spessore. Le trattative per il rinnovo di Fernandes sono in corso. Il club rossonero ha espresso interesse per il giocatore, che potrebbe rappresentare un leader per il futuro. La sua esperienza e la sua capacità di guidare le squadre lo rendono un profilo di interesse per il Milan, che cerca giocatori in grado di dare forma a una rosa competitiva e a una leadership di spessore.

Il Milan, con il patron Gerry Cardinale, ha espresso interesse per un ritorno in Italia, dove il portoghese ha già giocato con club come Novara, Udinese e Sampdoria. La sua esperienza e la sua capacità di influenzare il gruppo potrebbero essere un fattore decisivo per il prossimo ciclo rossonero. Il portoghese, noto per la sua leadership e la sua capacità di guidare le squadre, potrebbe rappresentare un elemento chiave per il futuro del Milan.