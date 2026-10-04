Scandicci-Chieri, primo test del nuovo corso: dove vederla in streaming

Domenica 4 ottobre, alle ore 16.00, al PalaBigMat di Firenze, si disputerà la prima partita della Serie A1 femminile 2026-2027: Savino Del Bene Scandicci ospiterà la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. La gara, che segna l’inizio del campionato, sarà visibile in streaming su Dazn, mentre non è prevista la diretta televisiva. OA Sport fornirà la diretta live testuale, con aggiornamenti in tempo reale sul match tra le due squadre. La partita rappresenta un banco di prova per Scandicci, che dovrà fare i conti con l’assenza di Ekaterina Antropova, mentre per Chieri è un’occasione per misurare le proprie ambizioni.

Un primo test per Scandicci e un’occasione per Chieri

Per Scandicci, la sfida contro Chieri sarà il primo banco di prova del nuovo corso, dopo l’addio di Ekaterina Antropova, una giocatrice chiave per la squadra. La formazione toscana dovrà trovare nuove intese e valorizzare la varietà delle proprie attaccanti, con Kiera Van Ryk come riferimento in posto due e Lise Van Hecke come alternativa importante. Maja Ognjenović, allenatrice, dovrà accompagnare l’inserimento delle nuove compagne e sfruttarne le caratteristiche per rendere la squadra meno prevedibile, soprattutto nelle situazioni di ricezione positiva.

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Dall’altra parte della rete, Chieri può contare su una struttura più consolidata, pur avendo aggiunto elementi capaci di ampliarne le possibilità. Sarah van Aalen ritrova riferimenti come Anett Németh, Stella Nervini e Anna Gray, una base utile per affrontare una trasferta subito delicata. Nicola Negro avrà inoltre a disposizione Reagan Cooper e Logan Eggleston, nuove risorse in posto quattro per variare gli assetti e sostenere il peso dell’attacco.

Le chiavi del match: centrali, servizio e ricezione

Uno dei confronti più significativi sarà quello al centro, dove l’arrivo di Marina Lubian aggiunge a Chieri qualità in primo tempo e presenza a muro, accanto a Gray. Scandicci risponde con un reparto ricco di alternative, composto da Nwakalor, Graziani, Alberti e Aleksić. Il rendimento delle centrali dipenderà anche dalla battaglia al servizio: allontanare le palleggiatrici dalla rete significherà limitare le combinazioni e facilitare il lavoro del muro.

Le due squadre dovranno dimostrare la loro capacità di esprimersi contro un’avversaria di alto livello, con in palio i primi punti del campionato. La partita sarà un test importante per entrambe, con conseguenze dirette sulle loro ambizioni per la stagione 2026-2027. La gara, che si terrà al PalaBigMat di Firenze, segnerà l’inizio di un campionato che promette di essere intenso e competitivo. La diretta streaming sarà disponibile su Dazn, mentre OA Sport fornirà la diretta live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Savino Del Bene Scandicci e Reale Mutua Fenera Chieri ’76. La partita sarà un’occasione per osservare le nuove dinamiche in campo e le strategie delle due squadre, che si affronteranno in un contesto di alta competizione.